Foram inúmeras as transformações em decorrência da pandemia do coronavírus e, entre elas, houve mudanças sociais, hábitos de saúde e adoção de novos comportamentos. No último quesito, muitas pessoas passaram a repensar necessidades de consumo, ora por motivação financeira, ora por compreenderem os impactos do consumismo para o meio ambiente e para a sociedade, de modo geral.

Cresce, então, a importância do consumo consciente. De acordo com o relatório 10 Principais Tendências Globais de Consumo 2022, desenvolvido pela Euromonitor, 67% dos consumidores do mundo tentaram causar um impacto positivo no meio ambiente por meio de suas ações cotidianas no último ano.

A discussão sobre o consumo consciente se estende à escola. Com a volta às aulas chegando, as compras de material escolar novinho em folha são muito comuns, mas é possível aproveitar itens do ano anterior, evitando o desperdício e economizando nas compras.

“É praticamente improvável que todos os materiais do ano anterior, como cadernos, borracha, lápis, canetas, entre outras categorias de papelaria, tenham sido utilizados integralmente. É nosso dever enquanto educadores, pais, mães, cidadãos do mundo orientar aos estudantes sobre o reúso de recursos enquanto uma premissa para se viver em sociedade e para habitar um mundo, que carece de preservação”, afirma Leticia Lyle, diretora pedagógica da Camino School e cofundadora da Camino Education.

A escola trilíngue, localizada na Zona Oeste de São Paulo, defende e aplica os princípios de redução, reutilização e reciclagem são amplamente trabalhados, inclusive no que diz respeito aos materiais escolares de seus alunos. Todo o time de profissionais – do corpo docente ao administrativo – se debruça sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU, como o ODS 4 (educação de qualidade), 11 (cidades e comunidades sustentáveis), 12 (consumo e produção responsáveis) e 13 (ação contra a mudança global do clima).

Escola consciente na prática pedagógica

Valentino Ruy, coordenador e professor de Ciências Humanas na Camino School, afirma que a instituição valoriza uma educação voltada para os desafios reais que se apresentam na contemporaneidade. “Com certeza, o consumo (e a produção) consciente e responsável é um grande foco nosso. A reutilização e a reciclagem aparecem nesse sentido como um princípio a ser seguido: sem desperdício, com consciência e valorizando as trocas e o reaproveitamento”.

A reflexão sobre esse consumo consciente é constante e faz parte do projeto pedagógico da escola. Suzana Fontanelle, do time de engajamento social da escola, conta que por lá, a política é de lixo zero, “uma aspiração para que não haja mais o descarte desnecessário, ensinando aos estudantes a importância de reduzir o consumo, reutilizar e reciclar”. Essa reutilização é trabalhada na prática todos os anos, inclusive com os materiais didáticos. Eles são de uso coletivo e disponibilizados pela instituição de ensino, que, ao final do ano, faz um levantamento dos materiais que já podem ser reaproveitados para o ano seguinte, evitando o desperdício.

Além disso, um projeto da Camino, em parceria com a Faber-Castell, também trata dessa questão. Trata-se da “Brigada da Escrita”, responsável por promover a reciclagem dos materiais de escrita utilizados na escola, gerando a conscientização de crianças e estimulando o uso até o fim desses instrumentos. Os materiais são coletados dentro das salas de aula e são encaminhados a um centro de reciclagem, num exemplo de uso consciente. A utilização de sucatas também é estimulada em atividades curriculares, na produção de trabalhos artísticos, jogos, objetos a serem utilizados em sala, entre outras possibilidades.

Expedições

A grade curricular da Camino contempla metodologias ativas, por meio de projetos elaborados pelos estudantes ao longo do ano em prol do conhecimento na prática. Tais projetos são conhecidos como Expedições e são divididos por áreas de conhecimento. Ao longo de 2022, muitos foram voltados para a sustentabilidade.

Em uma das expedições, os estudantes do terceiro ano entenderam, na prática, a importância dos materiais escolares com um projeto do programa de Humanidades. Juntamente com as professoras, eles elaboraram o EMO – Estatuto de Materiais e Objetos Escolares, cujo propósito era redigir artigos apresentando estratégias de cuidado e de valorização dos materiais da sala de aula. Ao final, produziram vídeos tutoriais de reutilização para toda a comunidade escolar.

Em outra expedição de STEM, área que compreende Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, os estudantes do sétimo ano fizeram uma discussão em torno do conceito de “fast fashion” e de suas implicações para o meio ambiente. Após muitos estudos, eles desenvolveram uma calculadora ecológica para medir o quanto uma roupa impacta o meio ambiente e, ao final, montaram um “Bazar Slow Fashion”, com um desfile de roupas montadas a partir da reutilização.

Arte na pauta do consumo consciente

Uma obra de arte localizada próxima à secretaria da escola também chama a atenção para a pauta de consumo consciente. A “Flor de Lótus” foi produzida a partir de lápis de cor, um exemplo de como objetos, antes considerados descartáveis e sem utilidade, podem ser ressignificados na forma de instalações, maquetes e obras artísticas. “É uma mudança de perspectiva das crianças em relação à reutilização e à sustentabilidade, a forma de se relacionar com os materiais muda”, finaliza Valentino Ruy.

