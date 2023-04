Marcelo Camargo/ABr

A Páscoa está chegando e a tentação de exagerar nos chocolates é grande. Mas, se para pessoas sem problemas crônicos de saúde esse exagero já é um problema, para uma parcela da população que passa por tratamentos renais os cuidados devem ser ainda maiores.

“A dica é sempre dar preferência aos chocolates 70% cacau e não ultrapassar a quantidade recomendada de 30 gramas” comenta a coordenadora de nutrição da DaVita Tratamento Renal, Thays Mortaia. “Sugerimos conversar com o médico sobre a liberação do consumo de bebidas alcóolicas, e evitar refrigerantes a base de cola”.

A doença renal crônica é a diminuição progressiva da capacidade dos rins de filtrar os resíduos metabólicos do sangue, e entre os diversos fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento dessa condição, estão a hipertensão e diabetes descompensados, além de hábitos alimentares inadequados. Com isso, torna-se fundamental o acompanhamento com um médico nefrologista e um nutricionista para que o paciente tenha um tratamento seguro e siga uma dieta saudável e equilibrada para diminuir ou até mesmo evitar a progressão da doença.

Um paciente com diagnóstico de doença renal crônica precisa de orientação especializada, uma vez que seu corpo não consegue mais eliminar adequadamente o excesso líquidos e resíduos digeridos pelo organismo. Com os feriados, esse cuidado deve ser redobrado, isso porque há alimentos que merecem uma atenção maior, como o chocolate e o peixe, que são os protagonistas da Páscoa.

O consumo do chocolate em excesso pode aumentar os níveis de potássio e fósforo no organismo, para pacientes acometidos pela doença renal crônica, pode causar ou aumentar sintomas como náuseas e fraqueza muscular.

Na preparação do peixe, utilize temperos naturais, dê preferência ao linguado, tilápia, e bacalhau assados ou cozidos e evite salmão, sardinha, cavala e frutos do mar.

A nutricionista também chama atenção para a medicação quelante de fósforo (que auxilia na redução da retenção de fósforo no sangue), quando prescritos pelo médico, os quelantes de fósforo, devem ser tomados junto com as refeições fonte de proteína, como carnes em geral, peixe ou preparações que contenham leite e queijo.

O paciente renal deve participar de seu tratamento e seguir as orientações do nutricionista, que irá adequar seu planejamento alimentar de acordo com suas necessidades individuais, contribuindo desta forma, para melhora da qualidade e aumento da expectativa de vida.