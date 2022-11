Divulgação/Expert Beauty Center

Os cortes curtos estão marcando presença neste último trimestre do ano e, graças às passarelas das capitais da moda, já é possível vê-los tornando-se uma tendência para 2023. O cabeleireiro do Expert Beauty Center, unidade Barigui, Jean Silva, aponta uma boa aposta para o próximo ano: “o undercut é um clássico dos curtos, como se fosse um chanel, que todo mundo usa até hoje. Tanto o feminino quanto o masculino estão sendo os mais procurados e é o que mais se usa”.

O undercut é um corte que traz a nuca e as laterais mais curtas, mantendo em destaque a parte superior, que fica com um volume maior e comprimento dos fios. Para o profissional a grande novidade para 2023 está no público. “A diferença é que agora essa tendência vem também para os homens. Ultimamente tenho visto eles sendo usados igualmente pela clientela masculina. O que faz todo sentido, já que esse corte funciona muito bem para os dois gêneros, é só pensarmos naquele ‘franjão’ característico, por exemplo”, comenta.

Jean Silva, que morou na Inglaterra por um ano para se especializar em cortes curtos, desmistifica algumas percepções sobre a tendência: “Na verdade não existe um corte “certo” para cada tipo de rosto. É óbvio que cada corte valoriza características diferentes. O chanel com uma base reta, por exemplo, deixa o rosto mais cheio. Mas caso não seja esse o efeito desejado, é possível usá-lo com uma ponta maior na frente, que vai dar leveza e afinar o rosto. Nesses casos o uso do visagismo é sempre bem-vindo para adequar o corte de cabelo a qualquer tipo de rosto”.

Para ele, a dica certeira para acertar no corte curto é ter uma conversa detalhada com quem irá realizar o corte, além de ter em mente quais cuidados são necessários. “Com um corte curto não existe meio termo! Vá ao salão pensando nos cuidados essenciais, como: um bom secador, uma boa cera de finalização e os óleos, já que o cabelo curto acaba ficando mais leve. Você vai ter que secar para dar uma estilizada, passar a cera ou o óleo e até mesmo uma pomada para modelar. Hoje em dia os cabelos curtos são muito desconectados e essa desconexão só fica legal se você fizer uma boa finalização”, explica o especialista.