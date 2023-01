Divulgação

Sol, areia, mar, piscina. No verão, os raios UVA e UVB estão mais intensos e, sem os cuidados necessários, podem causar danos aos cabelos. Por isso, nesta época, o ideal é redobrar a atenção às madeixas e tomar as medidas certas para mantê-las bonitas e saudáveis.

A cabeleireira do Expert Beauty Center, Unidade Batel, Meyre Anne Duarte, esclarece que os raios UVB são os maiores responsáveis por danificar a queratina dos fios, deixando os cabelos mais frágeis. Já os raios UVA oxidam e desbotam a cor, independente se os fios tiverem tons naturais ou tingidos.

“Para proteger os cabelos nessa época do ano, as máscaras de linhas específicas para o verão são as melhores apostas, pois normalmente, além da proteção UV também são desenvolvidas com nutrientes que promovem hidratação e nutrição intensa aos fios. Além disso, manter-se hidratada (o), beber bastante água e cuidar da alimentação também ajudam a cuidar dos cabelos”, afirma a profissional.

Mar e piscina: quais os cuidados?

O sal e a areia presente na água do mar desidratam o fio, deixando-o quebradiço e embaraçado. Da mesma forma, os compostos químicos da piscina, como o cloro, também danificam os cabelos. Portanto, segundo Meyre, a dica é: antes de entrar no mar ou piscina aplique um produto com proteção UV sem enxágue, que seja ideal para o seu tipo de cabelo.

Além dessa sugestão, a boa notícia é que para recuperar os fios dos danos causados pelo sol, mar, piscina, entre outros, a rede de salões Expert Beauty Center está promovendo a ação promocional “Verão Expert”, com o tratamento reconstrutor da porosidade da cutícula Senscience CPR. “Esse procedimento penetra profundamente nos fios e uniformiza a porosidade, já que um cabelo poroso é mais frágil e quebradiço. Esses produtos são enriquecidos com um blend antioxidante, que ajuda a reparar, nutrir, hidratar e fortalecer os cabelos de dentro para fora”, diz a cabeleireira.

Ela ainda explica que os antioxidantes protegem os fios dos radicais livres que enfraquecem e ressecam as madeixas. Esse tratamento ainda inclui em sua composição extrato de cardo — que possui ação regenerativa — extrato de soja e vitaminas A, C e E. “Com esse combo de ingredientes os cabelos ficam protegidos dos nocivos raios solares UV que prejudicam os fios e alteram a sua pigmentação. E o resultado são cabelos reconstruídos, saudáveis, com proteção duradoura, brilho e hidratação incomparáveis. Lembrando que o ideal é sempre ter o acompanhamento de um profissional para estabelecer o protocolo adequado para o seu tipo de cabelo”, finaliza.