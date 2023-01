Isabeli Chevoniki/Feas

Na sexta-feira (6/1), 30 médicos e enfermeiros da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), da Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) e da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) concluíram o curso básico sobre ultrassonografia na emergência, voltado ao atendimento a vítimas de trauma.

O curso foi planejado e organizado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em parceria com o Centro de Capacitação e Desenvolvimento Humano (Cecadeh) da Feas.

Conduzido pelos médicos Gleicon Oliveira da Rosa e Hellen Pontes, o treinamento foi destinado a profissionais do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), do Samu e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate),

Antecipação

Com conteúdo teórico e prático, o objetivo do curso é capacitar os profissionais para uso do equipamento de ultrassonografia “em cena”, antecipando o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento dos pacientes atendidos.

O uso do ultrassom permite, já durante o atendimento pré-hospitalar, a identificação de lesões internas, principalmente em traumas torácicos e abdominais.

Além disso, possibilita a confirmação diagnóstica de uma série de doenças clínicas, especialmente cardíacas, pulmonares e hepáticas. Ainda propicia a realização de procedimentos necessários para prevenir complicações e evitar situações com risco de morte antes mesmo da chegada destes pacientes ao hospital.

“A equipe pode fazer a comunicação prévia do diagnóstico e a gravidade do caso para os hospitais”, reforça a coordenadora das Unidades Móveis da SMS, Melissa de Fátima Pereira. Isso permite preparar todos os meios terapêuticos necessários para a chegada do paciente.

Além de Melissa, a organização do treinamento contou com o médico Ricardo Accioly e o enfermeiro Anderson Ribeiro, ambos do NEP, e a enfermeira Isabeli Chevoniki, do Cecadeh.

A médica Monique Pioresan Cardoso, que trabalha no Siate, cita como diferencial o uso do equipamento no atendimento de emergência: “Alguns profissionais já veem o ultrassom equivalente ao estetoscópio do futuro para os médicos”.

Segundo Monique, durante o atendimento, o profissional muitas vezes sofre com a interferência de ruídos da aeronave ou do trânsito. Contar com um exame de imagem no local é tido como um “benefício incalculável”.

De acordo com a diretora de atenção à saúde da Feas, Tatiane Filipak, a capacitação constante das equipes e a inserção de novos equipamentos e tecnologias impactam positivamente na assistência da população.

Equipamentos

Uma parceria entre a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) e a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) a possibilitou a cessão temporária dos dois equipamentos portáteis de ultrassonografia para a realização do treinamento. Os aparelhos estão disponíveis no BPMOA/SAMU e na viatura de trauma Samu/SIATE de Curitiba.