Ainda existe muita desinformação e enorme preconceito na sociedade em relação ao autismo. Assim, abrimos espaço para o protagonismo e convidamos Fernanda Santana, liderança do segmento, para falar um pouco sobre essa realidade.

O objetivo é marcar o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, data estabelecida pela Organização das Nações Unidas em 2007 e como data nacional pela Lei Federal nº 13.652 de 2018. O tema desse ano no Brasil é “Mais Informação, Menos Preconceito”, então aproveitem!

Vias Abertas: Sobre o preconceito, quais são as principais barreiras enfrentadas atualmente pelas pessoas com autismo?

Fernanda Santana: As barreiras atitudinais são as mais profundas, mais normalizadas e também as mais difíceis de remover. Isso vale pras pessoas autistas assim como vale pra qualquer outra pessoa com deficiência. Nos afeta no modo como olham pra gente, como tratam a gente, como nos barram no acesso a oportunidades. Pessoas autistas são frequentemente infantilizadas. Isso pega ainda muito mais forte em quem é autista e precisa de mais apoio no dia a dia, quem tem também deficiência intelectual e quem tem demandas mais complexas de comunicação – como quem não fala, seja a pessoa usuária de comunicação alternativa ou não. E essa infantilização não é só no modo de abordar a gente, mas se extende de forma muito significativa pra restrição de autonomia, negação de direitos. Nós sabemos que a lei vale pra todas as pessoas, que todos são iguais perante a lei, mas na prática uma grande parcela da população autista ainda é privada de exercer direitos muito fundamentais, como acesso à educação inclusiva, direito a opinião, direito a escolher onde viver (afinal a institucionalização ainda é um problema no Brasil), direitos sexuais e reprodutivos… embora todos tenhamos os Direitos formais, no senso comum ainda é bastante normalizado que isso não vale pra todo mundo, não de verdade. Essa distinção entre quem é, entre aspas, “funcional”, e quem não é, isso vem de muito tempo, e é muito difícil de desconstruir. Quando a gente não está dentro do estereótipo que as pessoas tem do que seja o autismo, acabamos encontrando muitas dificuldades pra conseguir adaptações razoáveis e apoio, e isso muitas vezes impede nossa permanencia e participação em igualdade de condições com as demais pessoas. Eu já deixei de fazer muitas coisas por falta de acesso a adaptações simples, mas que por mais simples que sejam, pra mim são importantes, fazem toda a diferença. Por outro lado, quando estamos dentro do estereótipo, aí é muito pior, aí nem entrar a gente entra. Hoje tem se falado muito sobre autismo, e isso é sensacional. As coisas estão sim ficando mais fáceis do que costumavam ser. Mas os resultados e inclusão social não chegam ao mesmo tempo pra todo mundo.

Vias Abertas: Você, mulher com autismo, de que maneira o capacitismo impacta na sua vida? Você percebe uma diferença de gênero?

Fernanda Santana: Com certeza. Antigamente, quando eu comecei a participar do Movimento, fazer parte da comunidade, ter contato com outras pessoas autistas, era bem menos comum encontrar uma mulher que se identificasse como autista. O acesso ao diagnóstico sempre foi muito diferente pra homens e mulheres. Por muito tempo, o autismo foi estudado exclusivamente em homens e meninos, é mais fácil desse jeito, então os resultados saíram enviesados. E aí se criou um mito de que o autismo era uma coisa muito mais masculina, que eram raras as mulheres. Isso dificultou muito, e dificulta até hoje, o acesso ao diagnóstico. Eu perdi a conta de quantas vezes fui desacreditada quanto ao meu autismo pelo simples fato de ser mulher.

Hoje, no Brasil, a avaliação da deficiência ainda é médica, e se você não tem um laudo médico na mão, não consegue se tornar elegível pra serviços e políticas afirmativas, mas ainda mais fundamentalmente, você não acessa informação. Informação básica sobre você. Hoje as informações estão começando a ficar mais democráticas, e talvez um dia a gente possa dizer que as relações não são mais essas, mas por enquanto é o seguinte: o capacitismo existe e você está sujeita a ele, se você sabe que você é autista, se você consegue se entender como pessoa com deficiência, você consegue também criar mecanismos de defesa. Se você é autista e não sabe, o capacitismo ainda vai existir… você ainda vai estar sujeita à mesma discriminação, às mesmas barreiras, mas sem nenhuma estratégia, sem apoio e sem defesa nenhuma. É muito comum a pessoa adoecer, porque a gente está inserido numa sociedade muito violenta, então depressão, ansiedade e várias outras condições de saúde mental vem como uma consequencia muito forte. Não tenho como não relacionar isso tudo com gênero, porque o acesso ao diagnóstico está melhorando, mas ainda não é equiparável, ainda temos um longo caminho pela frente. Eu mesma demorei bem mais do que devia pra ter acesso ao meu diagnóstico, e eu lido com as consequencias disso até hoje.

Claro que as questões de gênero não param aí. A sobrecarga que as mulheres sofrem ao serem encarregadas do cuidado das crianças e de outros familiares, ao mesmo tempo das tarefas de casa, além do trabalho, o peso que isso tem pra uma mulher autista é bastante diferente do que tem pra uma mulher sem deficiência. Meninas e mulheres autistas são um alvo bastante comum de violência, inclusive sexual, e é um medo que a grande maioria das mulheres autistas carrega o tempo todo. A negação de direitos sexuais e reprodutivos é bastante comum. Hoje em dia, aqui no Brasil, a esterilização forçada foi quase que completamente substituída por um outro problema que, embora não seja permanente, ainda é uma violação de direitos e pode ter consequencias bastante graves: os contraceptivos forçados, geralmente implantes hormonais ou pilulas de uso contínuo, as quais as meninas são submetidas já desde o início da puberdade. Embora essas não sejam questões com as quais eu, pessoalmente, tenha que lidar, não escapo de periodicamente ser questionada sobre meu interesse em ter filhos: sempre tem alguém pra me perguntar se eu não sei que o autismo é genético e pode passar pra uma criança, se eu acho que sou mesmo capaz de criar uma criança, e outras coisas relacionadas que eu estou completamente certa de que não perguntariam pra um homem autista.

