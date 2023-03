Imagem Içustrativa (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Nesta quinta-feira (09/03), uma ação realizada nas instalações do Ventura Shopping, promovida pela DaVita Tratamento Renal irá levar conscientização as pessoas sobre a necessidade da população em dar atenção a saúde dos seus rins. O evento, que apoia a campanha da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) para o Dia Mundial do Rim, esclarece a população sobre os fatores de risco e os cuidados importantes para pacientes doentes renais crônicos (DRC). A atividade ocorre das 10h às 16h, e no local haverá também aferição de pressão arterial, glicemia e orientações com foco em prevenção de diabetes e hipertensão.

Criado há 18 anos pela Sociedade Internacional de Nefrologia (ISN) e pela Federação Internacional de Fundações do Rim (IFKF), o Dia Mundial do Rim é um evento anual, comemorado sempre na 2ª quinta-feira do mês de março, que mobiliza milhões de pessoas em mais de 150 países. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da saúde dos rins, com o objetivo de reduzir a frequência, o impacto e os problemas associados à doença renal crônica (DRC). No Brasil não é diferente.

Estimulada pela SBN, a data também é lembrada no país com os mesmos objetivos. A DaVita Tratamento Renal, líder em serviços de diálise no Brasil, é uma das apoiadoras da campanha que neste ano tem como tema central “Saúde dos Rins (& exame de creatinina) Para Todos”. O foco é o cuidado com os pacientes mais vulneráveis e a preparação para desafios inesperados como pandemias, catástrofes locais e desastres ambientais. Quando isso ocorre, os pacientes com doenças renais estão entre os que apresentam maior vulnerabilidade.

“Entre os pacientes com doença renal crônica, aqueles que são socialmente mais vulneráveis acabam tendo o diagnóstico em fases mais avançadas. Por isso, ações de conscientização na busca por diagnósticos mais precisos e rápidos são essenciais para cuidar desses pacientes”, comenta Bruno Haddad, CEO da DaVita Tratamento Renal.

A DaVita Tratamento Renal organizou várias ações para o Dia Mundial do Rim de forma a colaborar nesse caminho de conscientização, envolvendo profissionais de saúde em várias cidades do Brasil onde a empresa atua.

Se os rins não conseguem eliminar a creatinina, muito provavelmente também estão com dificuldade para eliminar outras substâncias como toxinas. Por isso, o aumento de creatinina no sangue é alerta de insuficiência renal. “Segundo dados da SBN, em 2040 a doença renal crônica deve ser a 5ª causa de morte no mundo e atualmente. No Brasil, mais de 140 mil pacientes já realizam diálise. É preciso prevenir”, completa o CEO da DaVita Tratamento Renal.

“Estamos gratos em contribuir com iniciativas como essa. É uma excelente oportunidade para que os nossos clientes se informem sobre saúde e bem-estar”, complementa a gerente de marketing do Ventura Shopping, Daniela Leal.

O que é a DRC?

A Doença Renal Crônica (DRC) se caracteriza pela lesão progressiva e irreversível que afeta as funções dos rins. Os rins têm muitas funções, dentre elas: regular a pressão arterial, “filtrar” o sangue, eliminar as toxinas do corpo, controlar a quantidade de sal e água do organismo, produzir hormônios que evitam a anemia e as doenças ósseas, entre outras.

Em geral, nos estágios iniciais, a DRC é silenciosa, ou seja, não há sintomas. Por isso, o diagnóstico pode ocorrer tardiamente, quando o funcionamento dos rins já está comprometido, muitas vezes em estágio muito avançado, quando é necessário tratamento de diálise ou transplante renal.

Assim, são fundamentais a prevenção e o diagnóstico precoce da doença, com a realização de exames de baixo custo, como a creatinina no sangue e o exame de urina simples. Os principais grupos de riscos são os hipertensos, diabéticos, obesos, aqueles que tem histórico familiar de Doença Renal ou cardiovascular.

Os cuidados que devemos ter com os rins são relativamente simples como: beber muita água, reduzir o consumo de sal, fazer exames regularmente (creatinina), controlar diabetes e hipertensão, não fumar, limitar o consumo de álcool e ter o hábito de fazer exercícios físicos.