Um dos grandes desafios de pais e responsáveis é fazer com que a criança consiga dormir. São diversas as razões para essa dificuldade em pegar no sono, sendo o uso excessivo de atividades digitais, sobretudo próximo ao período noturno, um dos fatores que prejudicam a qualidade do sono.

O Dia Mundial do Sono, celebrado no dia 17 de março, foi criado justamente para conscientizar a sociedade sobre a importância do sono para a saúde. As causas da insônia infantil devem ser analisadas por especialistas, afinal questões sociais, culturais e familiares também influenciam no descanso noturno.

Geraldo Lorenzi Filho, médico especialista em Medicina do Sono do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, destaca a necessidade de criação de rotinas diárias, inclusive aos fins de semana, para garantir um sono melhor. O médico também orienta os pais a investirem em atividades lúdicas e mais relaxantes com as crianças momentos antes de dormir, sem aparelhos celulares e videogames ligados.

“A tela de computador e de celular emite luz que inibe a produção de melatonina, hormônio que regula o nosso ‘relógio biológico’, essencial para o processo do sono. Portanto, próximo do horário de dormir, interações digitais devem ser trocadas por atividades leves, como leitura e brincadeiras de recorte e colagem que ajudam a acalmar e que também podem ser feitas em companhia de adultos”, explica o médico.

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) dá mais dicas para um sono melhor: evite alimentos e bebidas (chocolate, refrigerante, chá mate ou cafeinados) e medicações que contenham estimulantes próximas à hora de dormir; coloque a criança ainda acordada em sua cama; e mantenha o mesmo horário para dormir e acordar todos os dias, incluindo finais de semana e feriados.