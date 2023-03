Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr

Levantamento é do Observatório de Atenção Primária em Saúde da Umane com base na pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) de 2021 do Ministério da Saúde. Veja os números:

Diabetes

57% dos diabéticos nas capitais são mulheres Nos últimos 15 anos, a prevalência de diabetes aumentou 54% entre as mulheres: de 6,3% em 2006 para 9,7% em 2021. Entre os homens, o aumento foi de 85% (4,7% em 2006 para 8,7% em 2021) 45,7% das mulheres com diabetes não fazem exercícios físicos contra 36,9% entre os homens com diabetes 36,3% das mulheres com diabetes estão com obesidade contra 29,4% dos homens com diabetes 51,4% das mulheres com diabetes estão também hipertensas contra 48,8% dos homens com diabetes

Hipertensão

57% das pessoas com hipertensão nas capitais brasileiras são mulheres Nos últimos 15 anos, a prevalência de hipertensão aumentou 7% entre as mulheres: de 25,4% em 2006 para 27,2% em 2021. Entre os homens, o aumento foi de 30% (de 19,6% em 2006 para 25,5% em 2021). 5,16% das mulheres com hipertensão também fumam contra 4,97% dos homens com hipertensão 43,02% das mulheres com hipertensão não fazem exercícios físicos contra 37,91% dos homens com hipertensão. 32,9% tanto das mulheres como dos homens com hipertensão têm também obesidade 18,3% das mulheres com hipertensão têm também diabetes contra 16,6% dos homens com hipertensão

Para Thais Junqueira, superintendente da Umane,”a saúde da mulher pressupõe um conjunto de políticas e ações essenciais para o cuidado nos diferentes ciclos da vida, que devem ser pensadas de forma integrada, conforme o contexto, raça, condições sociais e ambientais. Devemos estimular que nosso sistema de saúde atue de forma coordenada, responsiva e buscando equidade frente a este importante desafio.”

Sobre a Umane

A Umane é uma associação civil sem fins lucrativos dedicada a apoiar, desenvolver e acelerar iniciativas de prevenção de doenças e promoção à saúde, no âmbito da saúde pública, com os objetivos de contribuir para um sistema de saúde mais resolutivo e melhorar a qualidade de vida da população brasileira.

A Umane dirige seu apoio para três linhas programáticas: a Atenção Integral às Condições Crônicas, com iniciativas de controle dos fatores de risco, rastreamento, ampliação do acesso à saúde e ao monitoramento dos fatores de risco na Atenção Primária à Saúde; o Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde por meio do apoio a iniciativas que visem melhorias operacionais, de produtividade de equipes, de integração de serviços e da incorporação de novas tecnologias ao sistema de saúde e a Saúde Materno Infantil e Juvenil, financiando programas que acompanhem e monitorem desfechos desfavoráveis durante a gestação e as condições de saúde de crianças e adolescentes no contexto das Doenças Crônicas Não Transmissíveis e dos fatores de risco.