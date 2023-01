Divulgação/Assessoria de Imprensa

Devido ao aumento das temperaturas, a chegada do verão vem acompanhada de uma série de cuidados. Com a pele, por exemplo, é preciso estar atento à exposição solar nos horários de pico, entre 10h e 16h. Nesse período é importante usar sempre protetor solar de, no mínimo, fator 50 de proteção. Além disso, na estação é comum que a pele fique mais oleosa e, com isso, afete a qualidade e a durabilidade da maquiagem. Por isso, algumas técnicas são indispensáveis para manter a make sempre bonita.

De acordo com a maquiadora da rede de salões de beleza Expert Beauty Center, Ingrid Vendramin, quem busca uma make perfeita no verão, não pode deixar de seguir esses passos. “Antes de pensar na maquiagem precisamos preparar a pele. Deve-se limpá-la bem com sabonete próprio ou água micelar, bem como hidratá-la e aplicar um protetor solar. Com a pele pronta, use sempre um primer para fechar os poros e um pó translúcido ou compacto após a base. Uma bruma para fixar bem os produtos anteriores também é essencial”, diz.

Para fugir do aspecto brilhoso por conta do calor, o pó fixador translúcido é um item fundamental que confere um acabamento matte. “Além de aumentar a durabilidade, ele vai ajudar na fixação e proporcionar o efeito de disfarce óptico das imperfeições. Além disso, um spray ‘matificante’ leve, que refresca a pele enquanto controla instantaneamente o brilho e a oleosidade, também ajudam a não comprometer a maquiagem nos dias mais quentes”, explica a profissional.

Em relação às tendências, para quem quer ficar por dentro do que está em alta, a maquiadora indica: