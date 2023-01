Divulgação assessoria de imprensa

Um novo ano pede por mudanças. Para começar 2023 com maior autoconfiança, liberdade e a saúde em dia, é válido fazer a avaliação de hálito e da sua saúde bucal. É preciso entender também que alterações gustativas e salivares têm tratamento e podem ser passos importantes para fazer a diferença no seu ano.

Uma das razões mais importantes para marcar a avaliação é pela sua saúde em geral. “Mau hálito não é uma doença, mas pode ser um sinal de desequilíbrio sistêmico ou orgânico também. Saúde vai além, não é apenas não ter uma doença, mas também bem-estar físico e mental”, explica a especialista em halitose, Dra. Cláudia C. Gobor. Além disso, a segurança ao falar com as pessoas sem sentir um desconforto ou um gosto desagradável na boca também é importante no dia a dia.

Muitas dúvidas podem surgir a respeito do assunto, mas com um profissional habilitado e capacitado em avaliar e diagnosticar essas possíveis alterações, suas dúvidas poderão ser tiradas e o tratamento poderá ser feito. Basta iniciar 2023 com autorresponsabilidade, ajustando o que te causa desconforto. Por que começar mais um ano sofrendo por algo que tem solução, não é mesmo?