Seja para poupar tempo, dinheiro ou até alcançar “resultados melhores”, muitas pessoas procuram opções caseiras para procedimentos que antes eram feitos exclusivamente em salões e clínicas de estética, mas será que fazer tudo isso sem um profissional capacitado é indicado?

Profissionais especializados nestes procedimentos alertam que replicar receitas caseiras de beleza pode gerar problemas que abalam a autoestima e, inclusive, causar questões sérias de saúde. De acordo com André Menezes, cabeleireiro do Expert Beauty Center, os procedimentos mais arriscados para realizar em casa são os processos químicos como alisamento e descoloração que podem levar à quebra e danos permanentes no cabelo. “Além disso, pode causar irritação no couro cabeludo, alergias e em alguns casos queimaduras de primeiro e segundo grau“, destaca o profissional.

Menezes explica que o maior problema de realizar alguns tratamentos caseiros é a falta de conhecimento técnico sobre os produtos usados. “Os procedimentos caseiros se tornam arriscados sempre que não se possui o conhecimento necessário para executar os protocolos que podem variar de produto a produto e de acordo com cada marca”, comenta.

Além disso, misturar diversos ingredientes de uso culinário e veterinário com cremes pode desestabilizar a fórmula do produto e causar danos. “Um dos exemplos é o óleo de coco, que satura a fibra impossibilitando a entrada de nutrientes e aumentando as chances de comprometer a fibra na exposição de raios UV”, alerta ele.

Procedimentos caseiros na pele pode aumentar o risco de câncer

A médica dermatologista, no Hospital Santa Cruz, Dra. Maísa Okada, alerta que realizar procedimentos estéticos em casa, além de piorar lesões na pele, pode aumentar consideravelmente o risco de doenças, como câncer de pele.

Segundo ela, os procedimentos caseiros que representam mais riscos são: clareamento de manchas, esfoliação excessiva, peeling, microagulhamento e bronzeamento. “Ao serem realizados em casa, os tratamentos podem não apresentar o resultado esperado, isso porque, a maioria desses procedimentos não são feitos de forma estéril – como seria feito em consultório –, não se usa material adequado ou até mesmo não se sabe se esses produtos são adequados para resolver o problema em questão”, alerta.

Dra. Maísa Okada e André Menezes alertam que é essencial contar com a presença de um profissional ao realizar um procedimento de determinada área, afinal ele saberá indicar qual a melhor opção a partir da necessidade do cliente ou paciente e como lidar com produtos e equipamentos. “O profissional pode até indicar um procedimento que possa ser realizado em casa, mas sempre individualizando cada caso”, finaliza a dermatologista.