Seja para quem gosta da festa ou para quem aproveita o feriado para descansar, é certo que o carnaval é uma das festividades culturais mais esperadas pelos brasileiros. Muitas empresas liberam seus funcionários para aproveitarem um pouco.

Dias de relaxamento, mudança da rotina na alimentação e poder dormir um pouco mais fazem você desejar que essa folga nunca acabe. Mas, voltar ao trabalho é inevitável. Para restaurar sua produtividade depois do Carnaval, Manuela Abreu, diretora do Departamento de Nutrição da Nutrium, software de nutrição que inclui funcionalidades necessárias para otimizar consultas de nutrição, dá algumas dicas de como se recuperar do feriado prolongado.

Se torne mais consciente

Voltar ao trabalho depois de cinco dias de badalação e festa requer um pouco mais de disciplina mental. Seja rígido consigo mesmo sobre o retorno ao trabalho, tente acordar cedo, tomar um bom café da manhã e chegue no horário no seu local de trabalho. Lembre-se que o feriado acabou e você precisa se concentrar no trabalho agora. Isso não é divertido, mas é necessário.

Facilite a sua volta ao trabalho.

No dia anterior ao retorno ao trabalho ou na manhã do retorno ao trabalho, reserve um tempo para planejar o seu dia. Faça uma lista de tarefas com tudo o que você sabe que precisa fazer e priorize o que precisa ser feito. Se você fizer isso na manhã de seu retorno, certifique-se de dar a si mesmo espaço para ficar sozinho com seus pensamentos.

Volte para a dieta

Nenhuma folga está completa sem nos empanturramos com alimentos gordurosos ou sobremesas maravilhosas. o problema é quando toda aquela comida se transforma em um ataque gastronômico nos cinco dias de carnaval. “Todo excesso de comida, além da falta de rotina na alimentação nesses dias pode levar a problemas digestivos, cansaço e aumento de peso”, comenta Manuela Abreu, diretora do Departamento de Nutrição da Nutrium.

A chave aqui é estar atento às suas escolhas alimentares e se deleitar com moderação. “O ideal é colocar legumes, frutas e verduras no prato em alguma das suas refeições, pois a presença de fibras diminui a absorção de gordura e trará mais saciedade. Mantenha-se ativo ande de bicicleta ou faça uma caminhada. Isso aumentará seu gasto calórico e seu metabolismo”, explica Manuela.

Uma grande ajuda é ter um nutricionista te acompanhando e o programa Nutrium Care permite ter consultas de nutrição totalmente gratuitas na empresa e além disso, oferece um aplicativo móvel para estar em contacto com o nutricionista a toda a hora e com apenas um clique.

Pausas durante o dia

Entrar no modo de trabalho completo sem pausas é uma receita para um esgotamento. Não deixe a culpa forçá-lo a acreditar que você tem que trabalhar duro porque estava fora. Ao mesmo tempo, seus colegas de trabalho também saíram de férias. Seja gentil consigo mesmo e lembre-se de que você mereceu essa folga o tempo necessário para se recuperar delas. Faça uma pausa de cinco ou dez minutos a cada três horas para descomprimir e relaxar.

Seja estratégico com seu e-mail.

Sem um plano claro para analisar seus e-mails, você acabará perdido na sua caixa de entrada por horas e poderá não acessar tudo o que é realmente importante. Ter uma tática para lidar com e-mails não apenas ajudará você a acessar sua caixa de entrada com pelo menos um pouco menos de estresse. A melhor maneira de começar é vasculhando sua caixa de entrada olhando apenas as linhas de assunto. Use a função estrela para categorizar as mensagens que necessitam ser respondidas e que você precisa ler.

Todo mundo possivelmente está se sentindo exatamente como você, então não há problema em demorar um pouco mais para voltar a sua rotina.