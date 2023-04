Franklin de Freitas

Com o fim do verão, o aumento no número de casos de onicomicose (que afeta as unhas) continua a acontecer, mas a procura por tratamento cai. Segundo o Centro Universitário de Brasília, as micoses cutâneas e as superficiais somam mais de 20% das infecções pelo mundo. No Brasil, a onicomicose acompanha a taxa global, representando um quinto das doenças cutâneas.

O número de casos cresce por causa do frio, pois os fungos se proliferam e se desenvolvem a partir da umidade. A especialista em micologia clínica, Edineia Bueno, do Eco Medical Center, em Curitiba-PR, afirma que no inverno “a tendência é aumentar os casos, devido ao uso de calçados fechados”.

“Esse fator diminui a falta de circulação do ar e faz com que haja um ambiente propício para os agentes se instalarem. No verão, devido ao calor e à umidade, os casos de micose nas unhas também são grandes, mas a busca por tratamento é maior, especialmente pela exposição dos pés nesta estação do ano”, explica Edineia.

O que é onicomicose

A onicomicose é uma micose cutânea, oriunda de infecção através de fungos. O agente mais comum no Brasil, segundo pesquisa do Centro Universitário de Brasília, é a Candida albicans. O contágio pode acontecer de diversas formas, entre eles, o uso de lugares públicos, como piscina e banheiro, compartilhar alicates e calçados também estão entre as causas mais comuns.

Para o tratamento, é importante se consultar com um podólogo para sanar o problema da maneira mais adequada para o caso. Existem antifúngicos, como o fluconazol e o itraconazol, que podem ser usados para combater a doença. Aplicações de pomadas e esmaltes antifúngicos também podem servir de auxílio no processo.

“Não é apenas remédio via oral que ajuda no combate aos fungos, mas “o uso de laser para tratamento de doenças que acontecem nos pés tem se destacado bastante. Com protocolos de excelência, o podólogo trata atualmente micose, infecção, entre outras patologias”, conta Edineia.

Ela também menciona o uso da ozonioterapia para o tratamento da onicomicose, que é realizada com aplicações tópicas de óleos ozonizados, água ozonizada ou insuflação do ozônio nas regiões comprometidas.

A prevenção ajuda a não acelerar o processo de infecção. Além de manter uma regularidade de consultas ao podólogo, uma boa higiene pessoal, como a secagem total dos pés e a não utilização do mesmo calçado por dias consecutivos, podem impedir que os causadores da doença se manifestem.

A micose, quando não tratada, pode causar contaminação em outras pessoas, podendo ainda ocasionar a ocorrência de infecção bacteriana. De modo geral, a doença não apresenta sérios riscos, exceto em pacientes imunodeprimidos. Muitos dos fungos causadores da micose se encontram no corpo humano sem que haja manifestações, entretanto, o problema ocorre quando há a proliferação dos agentes.

O Ministério da Saúde está começando a reconhecer o impacto gerado pelas micoses endêmicas e a importância de combatê-las de maneira mais rápida e eficaz, para que mais pessoas possam ser beneficiadas com tratamento e prevenção. A pasta também prevê ações como estruturação de sistema de vigilância para dimensionar in loco o tamanho do problema e a adição de medidas que previnam, assistam e controlem as micoses. Além di9sso, o Sistema Único de Saúde (SUS) faz a distribuição de antifúngicos gratuitamente, inclusive para pacientes que vivem com HIV e podem ter consequências mais graves a partir da doença.

