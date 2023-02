Reprodução/Coringa 2

Já confirmada, a sequência do sucesso “Coringa” promete abordar ainda mais os transtornos psiquiátricos do personagem principal, dessa vez em sua relação com a Arlequina, o título da sequência “Folie à Deux” faz referência a uma síndrome psiquiátrica onde alucinações e delírios são compartilhados entre dois ou mais indivíduos.

Segundo o Pós PhD em neurociências, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, a síndrome é rara, mas pode afetar principalmente mulheres.

“Folie à Deux, ou transtorno psicótico induzido, é uma síndrome bastante rara, por isso, também é bem pouco conhecida, ela ocorre quando um sujeito psicótico, chamado de indutor primário, afeta terceiros, considerados sujeitos secundários, com seus delírios e alucinações”.

“Normalmente, o transtorno afeta mulheres e entre mães e filhos, mas também pode ocorrer com quaisquer indivíduos que tenham uma relação próxima, muitas vezes, mas não exclusivamente, causada por um confinamento, ou ambientes com pouca influência do exterior”.

“O diagnóstico é feito por um psiquiatra através da observação dos sintomas apresentados pelos dois indivíduos e da análise da sua convivência, já o tratamento consiste basicamente em separar as duas pessoas e realizar tratamentos relativos ao transtorno, geralmente mais intensamente no indutor primário” Explica.