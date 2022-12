Dary Jr./Feas

A rede do Sistema Único de Saúde (SUS) em Curitiba passou a contar, nesta segunda-feira (12/12), com o serviço de eletroencefalograma no Hospital Municipal do Idoso.

O equipamento que permite investigar problemas neurológicos custou R$ 51 mil e foi adquirido com receitas próprias pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas), que administra o hospital.

Os exames estão disponíveis para pacientes do próprio hospital e para aqueles que aguardam a vez na Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

“Isso dá mais velocidade à área da neurologia. E qualidade, porque o equipamento é adequado e atende às especificidades do serviço”, disse a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

A novidade dá ao hospital uma condição que não tinha: capacidade de fazer diagnósticos na área. Antes da aquisição do eletroencefalógrafo, era preciso contar com a colaboração de outros hospitais.

Agora, além disso, o equipamento facilita o acesso dos usuários do SUS a um recurso que permite melhorar a qualidade do cuidado. Ainda neste mês, mais de 100 pessoas serão submetidas ao exame no hospital.

O agendamento dos pacientes encaminhados pela SMS será feito pelo Núcleo de Atenção Especializada (NAE) da Feas. O objetivo é zerar a fila de exames nos próximos meses com horário ampliado e mutirões.

“A nossa meta é oferecer de 200 a 250 exames por mês para o público externo, além dos pacientes do hospital”, afirmou a diretora de atenção à saúde da Feas, Tatiane Filipak.