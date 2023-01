Tomaz Silva/ABr

O estudo One Year of Covid-19, realizado pelo Instituto Ipsos, apontou que 53% das pessoas entrevistadas dentro de um grupo amostral no Brasil dizem ter piorado a condição mental desde o início da pandemia do novo coronavírus, e dentre os 30 países participantes da pesquisa, o Brasil ocupou o quinto lugar em relação às maiores consequências da doença.



Para abordar o tema, este mês é o Janeiro Branco. Criada em 2014, a campanha ‘’Janeiro Branco’’ tem o objetivo de mobilizar a sociedade em favor da saúde mental. Segundo a Federação Nacional de Saúde Suplementar, os atendimentos de saúde mental pelos planos de saúde cresceram 27% entre 2019 e 2021, quando foram registradas 37 milhões de consultas.