Os recursos arrecadados com as vendas de Big Mac no McDia Feliz 2022, uma das principais campanhas de apoio a causas infantojuvenis do país, já estão previstos para chegar no Paraná por meio das instituições União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer (UOPECCAN), Hospital Erasto Gaertner (RFCC/HEG), Organização Viver (ONG Viver), Hospital do Câncer de Londrina (HCL) e Rede Feminina de Combate ao Câncer – Maringá (RFCC-Maringá) para o tratamento dos pacientes oncológicos pediátricos.

A UOPECCAN receberá R$ 334.967,45, valor que será destinado ao Projeto Futuro da Oncopediatria para custeio do Hospital e capacitação de profissionais da área de saúde e profissionais da área de educação, para identificação do câncer em crianças, adolescentes, na Região Oeste.

Já o Hospital Erasto Gaertner terá R$ 239.522,66 para o custeio do Espaço da Família Ronald McDonald e gestão de controle de dados para o diagnóstico precoce. A Organização Viver receberá R$133.664,83 para o Projeto Amparar e servir- Contribuindo com o tratamento e a base alimentar das famílias, cuja renda será revertida para o suporte à alimentação. Já Hospital do Câncer de Londrina e Rede Feminina de Combate ao Câncer – Maringá receberão R$76.530,87 e R$ 71.994,63, respectivamente, para os Projetos Humanização e Cuidado aos Pacientes Pediátricos do Hospital e Conhecer para Prevenir.

O McDia Feliz chegou em sua 34ª edição em 2022. Além destes projetos no Paraná, a campanha beneficiará mais 57 projetos de outras 46 instituições que atuam com oncologia pediátrica, lideradas pelo Instituto Ronald McDonald em 19 estados e no Distrito Federal, além de projetos educacionais conduzidos pelo Instituto Ayrton Senna em diversas redes de ensino público do país, preparando jovens para uma formação mais compatível com os desafios do século 21.