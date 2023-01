O diretor técnico e especialista em bacteriologia do LANAC, Marcos Kozlowski (Foto: Walterci Santos)

A realização de exames de sangue é algo fundamental para identificar os mais diversos tipos de patologias e uma das principais formas de prevenção contra problemas de saúde. Porém, no momento que antecede a realização dos procedimentos para o exame de sangue, muitas dúvidas aparecem, como por exemplo, o tempo correto de jejum, se pode haver ingestão de bebidas alcoólicas e demais cuidados para que não haja alteração no exame.

Para o diretor técnico e especialista em bacteriologia do LANAC, Marcos Kozlowski, é normal ter dúvidas antes da realização do exame de sangue, já que existe muita desinformação sobre o tema. “Existem muitos mitos sobre a correta forma de se preparar para fazer um exame de sangue, como por exemplo, achar que precisa sempre de 12 horas de jejum ou que não pode realizar o exame caso esteja gripado ou resfriado. Por isso, é importante buscar entender como se preparar da forma correta e com isso obter todos os benefícios que o exame de sangue pode proporcionar para a saúde”, conta o especialista.

Pensando em esclarecer os principais mitos e verdades para realizar exames de sangue, Kozlowski lista abaixo as principais dúvidas sobre o assunto:

Fazer exames de imagem antes da coleta pode interferir nos resultados

Verdade – Alguns exames de imagem podem exigir o uso do contraste, que é uma substância química aplicada para melhorar os resultados das imagens. A recomendação é que os exames de laboratório sejam feitos antes da realização dos exames de imagem ou após 72 horas.

Fazer exames quando está no período menstrual pode interferir nos resultados

Verdade – As dosagens hormonais ficam alteradas durante o período menstrual, sendo assim todas as mulheres devem ser indagadas sobre a última menstruação antes da realização dos exames.

Fumar antes do exame não causa alteração

Mito – O fumo pode causar alteração em alguns testes como o da glicose, sendo assim o ideal é não fumar no dia do exame.

Bebidas alcoólicas prejudicam os resultados

Verdade – O consumo de álcool 72 horas antes dos exames por interferir nos resultados do colesterol e glicose, pois interfere no metabolismo dos açúcares. Portanto, deve-se respeitar o tempo de 72 horas sem ingestão de bebidas alcoólicas antes do exame.

Exames que exigem jejum só podem ser realizados pela manhã

Mito – O respeito ao tempo de jejum é a única solicitação, porém o exame pode ser realizado a qualquer horário do dia.

Todos os exames precisam de jejum

Mito – Desde 2016 o Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico retirou a necessidade de jejuar para medir os níveis de gorduras no sangue, sendo assim não há mais a necessidade do jejum de 12 horas antes dos exames que medem os níveis de colesterol e triglicérides no sangue. Para as outras categorias de exames, permanecem as mesmas recomendações: 3, 4 ou 8 horas sem ingerir alimentos, sendo liberado o consumo de água com moderação.

Excesso de água pode interferir nos resultados.

Verdade – Água não quebra o jejum, porém se for consumida em excesso pode haver alteração no resultados de exames de urina, por exemplo.

Não se pode fazer exames se estiver gripado ou resfriado.

Mito – Não existe nenhum impedimento em se realizar exames quando se está gripado ou resfriado, inclusive, em alguns casos, o exame é feito para descobrir se há infecção que possa estar relacionada com o quadro gripal. O que pode interferir nos resultados é uma febre muito alta, sendo portanto necessário avisar o laboratório nesse caso.

Uma boa noite de sono ajuda nos resultados.

Verdade – Uma noite de sono saudável traz inúmeros benefícios para o nosso organismo e certamente uma noite mal dormida pode causar alteração nos níveis sanguíneos. Existem exames que só podem ser realizados depois de haver repouso como, por exemplo, a prolactina.

Fazer uma dieta mais saudável antes do exame é bom.

Mito – Uma alimentação saudável deve fazer parte da rotina das pessoas, porém quando a pessoa não tem esse hábito e resolve mudar o seu padrão alimentício nos dias que antecedem o exame, pode ser prejudicial, pois pode mascarar os verdadeiros resultados.