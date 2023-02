Ita Mazzuti/LV Assessoria

A modelo Paula Assunção, natural de Foz do Iguaçu no Paraná, aclamada em 2022 na etapa do Miss Eco Brasil 2023, vai representar o país na etapa internacional, no Egito. Ela embarcou domingo (19) rumo a 9° edição do Miss Eco International 2023. O confinamento se inicia no dia 22 de fevereiro, a preliminar no dia 2 de março e termina no dia 3 de março com a coroação da nova Miss.

Com representantes de 60 países, o Miss Eco International tem como objetivo ajudar as causas humanitárias, sociais e ambientais do mundo.

Além de modelo internacional, Paula também é estudante de Administração e compartilha a experiência de participar da etapa internacional. “Vencer o Miss Eco International representa uma responsabilidade muito grande, e me faltam palavras para expressar o que sinto. Sempre tive consciência da responsabilidade que o título me traria, mas admito que todos os dias isso me desafia. Não é sobre apenas carregar uma faixa e uma coroa, mas sim dar um sentido a tudo isso” disse a estudante.

Questionada sobre o papel de uma Miss, Paula detalha sobre o seu trabalho. “O verdadeiro papel de uma Miss é defender e dar visibilidade às pautas necessárias, é também ser voz e espelho para o mundo, usando sua imagem como porta de entrada para lutar por causas importantes. É fazer das suas ações um exemplo a ser seguido”, afirma.

Sobre representar o Brasil nessa etapa, ela explica a sensação.

“Representar o meu país em um evento internacional gera uma expectativa gigantesca, gera alegria, satisfação e muita emoção. O medo é inevitável, mas sentir o apoio e a confiança do público faz que ele fique de lado e dê espaço a confiança e a fé de que qualquer expectativa vai ser superada positivamente”, finalizou a modelo.