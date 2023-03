Vitor Richter

Para comemorar com todas as mulheres, a rede de salões Expert Beauty Center apresenta o tratamento ideal para deixar os cabelos macios, saudáveis e com muito brilho. As clientes poderão fazer um SPA Keune completo, com diagnóstico capilar, hidratação feita com a linha de produtos profissionais Keune Spa Creambath que nutre profundamente os fios e promove uma sensação de relaxamento, evitando o ressecamento do cabelo deixando-os mais macios e luminosos. Para finalizar, os fios recebem uma escova e a cliente ainda leva para casa um shampoo adequado para seu tipo de cabelo. Todo o procedimento tem o valor de R$ 264.

“Tudo foi pensado para proporcionar uma experiência completa para todas. Selecionamos esse procedimento que oferece uma experiência de spa, para promover um momento agradável de autocuidado enquanto o tratamento hidrata a estrutura interna do fio, deixando os cabelos saudáveis e sedosos”, diz Mellany Hillani, diretora administrativa do Expert Beauty Center.

Além disso, em cada unidade, a rede promove a Spritz Hour, uma tarde descontraída com um bar um de aperol, o drink queridinho do momento. Haverá opções com e sem álcool. O coquetel acontece nas seguintes datas:

02/03: Expert Beauty Center, unidade Munhoz;

09/03: Expert Beauty Center, unidade Cabral;

16/03: Expert Beauty Center, unidade Barigui;

23/03: Expert Beauty Center, unidade Batel.