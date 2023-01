Reprodução

O verão está aí, e a melhor opção para se refrescar é ir a piscinas e praias. Mas é nesta época do ano que os casos de otite aumentam.

“A otite externa (inflamação da parte externa do ouvido) é mais frequente nesta estação porque a umidade nos condutos auditivos e a exposição à água contaminada por bactérias desencadeiam o processo de infecção”, explicou a otorrinolaringologista do Hospital Otorrinos Curitiba, Dra. Karin Dal Vesco.

Vale lembrar, ainda, que o uso de cotonetes se torna mais recorrente, gerando um fator de risco para infecções.

Sintomas da otite

Os sintomas mais associados à otite externa são ouvidos entupidos e dor. A dor é forte e piora quando se aperta o ouvido.

Estudos mostram que existe uma frequência maior de otite externa em piscinas “caseiras”, onde não há tratamento adequado da água.

Fuja de receitas caseiras

Procurar um médico otorrinolaringologista é a melhor opção quando se tem suspeita de otite, até porque não faltarão conselhos estranhos.

“É comum as pessoas darem dicas caseiras para amenizar o problema, como por exemplo, pingar álcool no ouvido. Não é indicado pingar nada nos ouvidos sem qualquer orientação médica, pois o paciente pode ter alguma lesão ou até mesmo perfuração no tímpano“, alertou a especialista.

Tratamento da otite

Após ter sido diagnosticada a otite pelo médico especialista, são indicados tratamentos à base de medicações tópicas (“as gotinhas”) com antibióticos e medicações para a dor.

“Até melhorar completamente é importante usar um tampão para o banho (pode ser de algodão com óleo)”, lembrou Dra. Karin.

Dicas para prevenir a otite no verão

:: Use protetores auriculares durante mergulhos e ao nadar;

:: Evite utilizar cotonetes e objetos pontiagudos para retirar a cera do ouvido;

:: Ao sair do banho, enxugue o ouvido para evitar o excesso de umidade

:: Não use medicamentos caseiros, como óleo quente, álcool ou vinagre. A melhor orientação é buscar um otorrinolaringologista.