Autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) no início do ano, o curso de graduação em Odontologia do Centro Universitário UniOpet oferece em sua matriz curricular a disciplina de Harmonização Orofacial, especialidade inédita em Curitiba dentro dos cursos de graduação na área, que foi recentemente registrada pelo Conselho Regional de Odontologia. A primeira turma de alunos já terá aulas sobre a especialização que trata a face com cunho estético, para restabelecer o que é perdido pelo envelhecimento e também prevenir sinais de envelhecimento.

“Em Curitiba, nenhuma graduação em Odontologia oferece a disciplina de Harmonização Orofacial, nem mesmo na ementa de outras disciplinas. Existem áreas dentro da Odontologia ligadas ao campo da estética, que engloba a harmonização. Essa é a área que mais cresce hoje nos cursos de graduação em saúde. Precisamos alocar e preparar nosso aluno no que há de mais atual no mercado, indo além do conteúdo curricular tradicional”, explica o professor Frederico Deliberador, coordenador do curso, que recebeu conceito 5, a avaliação máxima do MEC.

O coordenador apresenta um exemplo prático sobre as habilidades do futuro profissional: ao fazer uma prótese dentária para um paciente e faltar volume de lábio, ele estará preparado para a correção com técnicas de preenchimento, aplicando a harmonização orofacial. Na área de Ortodontia, que usa aparelhos dentários, entre outros recursos, os conhecimentos sobre harmonização também são muito valiosos. Outro exemplo é a correção de sorriso gengival alto, em que se pode usar a medicina botulínica para modular a musculatura). “As possibilidades de harmonização aplicadas à Odontologia são vastas”, acrescenta o professor.

O curso de Odontologia dura cinco anos e conta com aulas práticas desde o primeiro ano, na modalidade da clínica escola. “Temos ainda metodologias ativas e projetos integradores envolvendo as disciplinas de forma 100% prática, em que o aluno aplica o conhecimento diretamente nas dinâmicas de laboratório e práticas clínicas, desde os anos iniciais. O curso conta com corpo docente de mestres e doutores especialistas, todos atuantes no mercado, e disciplinas de gestão para auxiliar o egresso a administrar seu consultório ou clínica depois de formado”, detalha o professor Cézar Schadeck, coordenador pedagógico do UniOpet.

Escola da Saúde

A avaliação 5 representa a excelência no padrão de qualidade da oferta do curso de Odontologia, que se soma às graduações em Medicina Veterinária, Biomedicina, Fisioterapia, Psicologia e Nutrição dentro da Escola de Saúde UniOpet. “Na avaliação do MEC, são consideradas as dimensões da organização didático-pedagógica, corpo docente e tutorial, infraestrutura de laboratórios e clínicas completamente equipadas. Todos os cursos do UniOpet buscam a inovação e o aperfeiçoamento constante dos seus projetos pedagógicos, do corpo docente e das tecnologias envolvidas no processo de ensino e aprendizagem, para atender as demandas efetivas da sociedade e do mercado”, celebra a professora Adriana Karam, reitora do UniOpet.

Desde 2021, o UniOpet vem expandido a oferta de cursos da área da Saúde, aumentando sua relevância na comunidade paranaense. O ápice desse movimento foi a inauguração do Espaço da Saúde no Campus Rebouças, no segundo semestre de 2022. Tecnológico e funcional, o novo complexo de laboratórios e salas de atendimento do UniOpet é voltado às práticas de Medicina Veterinária, Psicologia, Fisioterapia, Biomedicina, Nutrição, Estética e Cosmética. O investimento permite que a comunidade acadêmica receba atendimento clínico de profissionais e estudantes. Em 2023, a população também será atendida em consultas marcadas.