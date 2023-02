Divulgação/Assessoria de Imprensa

Quem gosta de “pular” Carnaval se programa para uma grande maratona. Além de sapatos confortáveis e roupas leves, a alimentação e hidratação devem ser adequadas para o grande gasto energético decorrente do período. Uma alimentação saudável é fundamental para manter a energia e disposição necessárias para aproveitar ao máximo as festividades. Paloma Popov, professora do curso de Nutrição do Centro Universitário de Brasília (CEUB) indica medidas preventivas para evitar danos à saúde do folião durante o feriado.

Alimentação adequada: ao ir para uma festa de carnaval, geralmente a pessoa estará exposta ao sol e ao calor. Portanto, o folião deve consumir todos os nutrientes: carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, e sais minerais, porém com um aporte de gordura menor. “Se o percentual de gordura for alto, como o consumo de uma feijoada, pode ocorrer um desconforto gastrointestinal. Nesse caso, o melhor é optar por refeições leves, que inclua com todos os nutrientes”, destaca.

Hidratação: água é sempre a melhor opção. Água de coco, isotônicos e sucos fruta são bem-vindos, mas sempre associados à água fresca. “Os sucos naturais são muito interessantes para proporcionar uma energia de rápida absorção, proveniente dos carboidratos simples extraídos das frutas”, explica.

Energéticos: as bebidas energéticas costumam ser muito consumidas no carnaval. Paloma afirma que o perigo do consumo em excesso começa na tolerância de cada um. Após uma jornada intensa de gasto de energia, o energético pode atrapalhar o descanso adequado do corpo, tirando o sono e dando uma falsa sensação de energia, por conta da cafeína e taurina. “Com a função estimulante, o energético acaba retardando a necessidade de descansar. Deste modo, por não ter o descanso adequado, o folião pode perder outros dias de festa”, alerta a nutricionista.

Energético e Álcool: a mistura pode levar a um consumo maior de álcool, devido ao aumento da euforia causada pela ingestão de bebidas energética. Quando se bebe em excesso, muitas vezes a pessoa “perde o controle”. A bebida alcoólica causa uma excitação e, associada ao energético, a sensação aumenta, devido aos ativos estimulantes. “Essa sensação pode provocar problemas digestivos, fadigas musculares e até problemas cardíacos”, revela.

Comida de rua: é muito importante prestar atenção onde se está comendo, pois algumas comidas de rua que não foram preparadas com controle higiênico sanitário podem trazer riscos à saúde e episódios de intoxicação alimentar. “Temos as DTAs- Doenças Transmitidas por Alimentos, sendo os microrganismos e parasitas os responsáveis por essa transmissão. Essas doenças podem comprometer os benefícios proporcionados pela nutrição equilibrada”, alerta a professora.