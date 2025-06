Atenção ao cardápio no frio (Freepik)

O inverno começou com tudo em boa parte do País, com temperaturas muito baixas especialmente no Sul do Brasil. Com os dias e noites mais gelados, o organismo também sente outras necessidades alimentares no cardápio.

Com os dias gelados e as noites mais longas, o organismo passa por adaptações semelhantes a um estado de hibernação. O nutricionista Jhonathan Andrade, mestre em Nutrição e Alimentação, explica que esse fator justifica o aumento no desejo por alimentos mais calóricos, ricos em gorduras e de sabor marcante.

Durante o inverno, diz ele, o metabolismo se acelera como resposta à necessidade de manter a temperatura corporal, especialmente dos órgãos vitais. Isso eleva o gasto energético e pode aumentar o apetite. “As mudanças no padrão alimentar são comuns no inverno, mas as pessoas não podem comprometer a qualidade da dieta em função do clima”, alerta o professor do curso de Nutrição do UniCuritiba.

Fracione as refeições e os cardápios

Segundo Jhonathan, as frutas e saladas ficam menos atrativas no frio, a ingestão de água diminui e alimentos leves são substituídos por opções mais calóricas, como chocolate quente e café com leite. No entanto, essas alterações podem prejudicar o sistema imunológico e tornar o organismo mais vulnerável a doenças.

O aumento no consumo de preparações altamente calóricas, como chocolates, tortas, cremes e bebidas alcoólicas, é outro comportamento típico durante o inverno e contribui para o ganho de peso.

Segundo Jhonathan, o recomendável é fracionar a alimentação ao longo do dia. “Os pequenos lanches ajudam a controlar o apetite na hora das refeições principais. Essa estratégia também contribui para a prevenção de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares.”

A redução no consumo de água, frutas e hortaliças – especialmente as cruas e geladas – pode favorecer o acúmulo de gordura corporal, mas o professor tem algumas dicas de cardápio:

Mantenha uma alimentação rica em frutas e vegetais. Além de fornecer vitaminas, minerais e fibras, ela fortalece a imunidade e auxilia no bom funcionamento do organismo. Quando surgir vontade de consumir chocolate, prefira as versões com maior teor de cacau. Dê preferência aos alimentos da estação. Eles são uma escolha nutricionalmente vantajosa e economicamente acessível. Itens como abóbora, batata-doce, cenoura, couve-flor, mexerica e maçã são ótimas opções. Se tiver dificuldade para consumir água nos dias frios, opte pelos chás, excelentes aliados na hidratação. Camomila, erva-doce e capim-santo, por exemplo, têm efeito calmante e são ideais para o inverno. Evite bebidas com alta concentração de cafeína, pois podem aumentar a ansiedade.

Boas escolhas para aquecer

Fazer boas escolhas alimentares, explica o nutricionista Jhonathan Andrade, não significa renunciar ao prazer à mesa. “Na receita de fondue, por exemplo, é possível optar por queijos magros, como ricota, cottage ou minas light, e utilizar leite desnatado no preparo. Os acompanhamentos também podem ser adaptados. Substitua o pão branco por vegetais ou por pães integrais com menor valor calórico.”

As sopas preparadas com legumes são uma ótima opção de cardápio no inverno. De acordo com o professor do UniCuritiba, o ideal são as receitas com baixo teor calórico e ricas em vitaminas e minerais com ação antioxidante. “Prefira sopas com legumes batidos, sem adição de creme de leite, e utilize carnes magras ou frango sem pele. Para enriquecer o prato, adicione fibras solúveis como farelo de trigo ou aveia.”

Além de promover saciedade, as fibras regulam o intestino e auxiliam no controle do colesterol. O acompanhamento, continua o especialista, pode ser com pães integrais ou pão sueco, que contém menor teor de gordura. “Por fim, mantenha sempre à mão uma garrafa com água ou chá (sem cafeína) para garantir a hidratação ao longo do dia, mesmo no inverno”, finaliza.

