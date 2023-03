Imagem ilustrativa/Estragos em Barra do Sahy, Litoral de São Paulo (Rovena Rosa/ABr)

A crise climática é retratada principalmente pelos estragos que gera, como secas e inundações. Mas outro aspecto, menos conhecido, tem tanta importância quanto os primeiros: os transtornos emocionais nas populações atingidas pelos desastres ambientais. A psicanálise, ramo da investigação da mente humana criada pelo médico Sigmund Freud, tem sido usada para investigar consequências e propor saídas.

A psicanalista Ana Lizete Farias, de Curitiba (PR), por ser geóloga e ter doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), afirma que à medida em que a situação ambiental no planeta corre risco de se agravar ainda mais, a questão dos reflexos psíquicos nas pessoas promete ganhar cada vez mais espaço.

“Mais do que nunca um psicanalista deve escutar aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade socioambiental. É usual em trabalhos de meio ambiente observarmos o impacto sobre os rios, a paisagem, mas não temos pensado sobre o sofrimento psíquico dessas pessoas que estão submetidas a isso”, alerta.

Herança

No Brasil, lembra Ana Lizete, o debate ganha força diante da herança deixada pelo governo de Jair Bolsonaro. “Houve grande retrocesso das políticas sociais e ambientais a partir do governo que começou em 2019”, afirma ela, autora do livro “A Psicanálise e o Meio Ambiente” (Editora Medusa, 2021). A obra defende a necessidade urgente de inserir um olhar que contemple na questão ambiental o sofrimento das pessoas atingidas por desastres ambientais. A psicanalista observa no livro o potencial de exclusão social de populações inteiras que enfrentam desastres naturais e o impacto disso na autoestima e na tomada de decisões de vida.

O Brasil abriga situações de sofrimento psíquico coletivo diante de uma série de casos acumulados nos anos recentes. “A gente teve toda a questão do alto índice de desmatamento da Amazônia, cenas de grandes incêndios; tivemos aumento dos índices de trabalho escravo e desastres que não foram devidamente ressarcidos, como Mariana e Brumadinho, além das secas e das enchentes. Mais recentemente tivemos a tragédia dos yanomamis”, ressalta.

Voz

No caso dos índios da Tribo Yanomâmi, é preciso dar voz a eles para que possam reagir diante da crise humanitária e ambiental a que foram submetidos. “Temos que entender tudo o que esse povo sofreu com a conivência de um governo ou estimulados por ele. Houve estupro, desnutrição, abandono, contaminação. Há uma dimensão de sofrimento psíquico como consequência de tudo isso que recai sobre essa comunidade. Esse sofrimento psíquico é de todos, daqueles povos originários e também das pessoas que trabalham com isso”, afirma Ana Lizete.

A incerteza quanto ao futuro, que passa pela ameaça de aumento de estragos na área ambiental, com alterações radicais no estilo de vida de todos, já foi batizada nos meios que estudam a psique humana de “ansiedade climática”. A psicanalista de Curitiba destaca ser necessário trazer todas as ferramentas que seu setor de atuação possui para atender pacientes que já apresentam esse perfil de quadro emocional, com a filosofia da escuta e do diálogo entre analista e paciente, uma das principais características da psicanálise.

“O fato da gente estar mais ansioso não deve ser visto como um problema simplesmente resolvido com medicamentos, mas sim como um momento em que a gente possa tomar consciência de nosso impacto no mundo. É necessário acordar para tudo isso, incluindo os profissionais que atuam com a área de saúde mental, interrogando o nosso papel coletivo em tudo isso, trabalhando redes de apoio e potencializar a educação ambiental nessa perspectiva de uma nova maneira de se relacionar com o mundo natural. Não faremos isso se não estivermos dialogando com outras disciplinas. É importante construir essa ponte e entender por que estamos destruindo tanto o planeta e, sobretudo, qual nossa responsabilidade sobre tudo isso”, alerta Ana Lizete.