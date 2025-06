Pele no frio (Arquivo/Agência Brasil)

O inverno é, tradicionalmente, a estação mais seca do ano. É quando a umidade relativa do ar tende a despencar, muitas vezes atingindo níveis críticos, podendo ficar abaixo de 20% nos períodos mais intensos de estiagem. Esse cenário configura “estado de alerta”, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Entre as partes do corpo que mais sofrem com a baixa umidade está a pele. Sensação de pele “repuxando”, coceira, descamação, vermelhidão, dermatites e até rachaduras com pequenos sangramentos são alguns dos sintomas mais visíveis do ressecamento provocado pelo tempo seco — desconfortos que afetam a qualidade de vida da população nesse período.

Para o tempo não há remédio, mas para as consequências dele, sim — e o primeiro passo é investir na hidratação. É o que orienta a médica dermatologista da TOTUM, Dra. Nathalia Murback. “Para manter a pele saudável durante o inverno, é indicado aumentar a ingestão de líquidos como água e sucos naturais, além de consumir alimentos como melancia, melão e laranja, que também têm alto teor de água. Precisamos lembrar que a hidratação começa de dentro para fora”, afirmou.

Mas o cuidado precisa ir além da alimentação. A escolha correta dos produtos para a pele também faz toda a diferença. “Evite utilizar sabonetes e outros itens muito agressivos. Invista naqueles com óleos naturais e ingredientes com alto poder de hidratação”, acrescenta a especialista. Com esses cuidados, é possível aproveitar as temperaturas mais baixas do inverno mantendo a saúde da pele em dia.

