Foto: Reginaldo Ferreira

Em um avanço inédito para a conservação ambiental e o setor da saúde no Brasil, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) viabilizou a primeira operação do país envolvendo a compra de créditos de biodiversidade por uma instituição hospitalar. A parceria foi firmada com o Complexo Pequeno Príncipe, um dos maiores hospitais pediátricos do país.

O compromisso foi oficializado no dia 26 de junho, em um encontro na sede do hospital, com a assinatura do termo de antecipação de compra. A aquisição inicial, de cinco mil créditos de biodiversidade no valor de US$ 15 mil, corresponde a um terço da estimativa necessária para compensar os impactos ambientais não mitigáveis da instituição. A iniciativa é voluntária e marca a entrada do país em um novo mercado estratégico, com potencial para transformar a relação das empresas com a natureza.

“Celebramos mais do que uma parceria. É um exemplo concreto de liderança e coerência com a missão do Complexo Pequeno Príncipe”, afirmou Clóvis Borges, diretor-executivo da SPVS.

Como funciona o crédito de biodiversidade

Os créditos de biodiversidade representam ganhos reais e mensuráveis na conservação da natureza, como a proteção de ecossistemas e a recuperação de áreas degradadas. Com base em metodologias reconhecidas internacionalmente, como a do Instituto LIFE, esses créditos posicionam áreas naturais preservadas como ativos estratégicos diante das crises climática, hídrica e sanitária.

A SPVS é a primeira organização brasileira certificada para gerar Créditos LIFE de Biodiversidade. A certificação foi concedida em novembro de 2024 pela Neocert Certificações Florestais e Agrícolas, com base na Metodologia LIFE, desenvolvida ao longo de 15 anos. Os créditos gerados têm origem nos mais de 19 mil hectares de áreas naturais protegidas pela SPVS no litoral do Paraná, na Grande Reserva Mata Atlântica — um dos biomas mais ameaçados do planeta.

“Cuidar da biodiversidade é também enfrentar a emergência climática e garantir a sustentabilidade das instituições”, destacou Regiane Borsato, diretora-executiva do Instituto LIFE.

Primeira instituição de saúde do mundo a compensar com créditos de biodiversidade

O Complexo Pequeno Príncipe se torna a primeira instituição de saúde do mundo a realizar uma compensação ambiental por meio de créditos de biodiversidade. Além da aquisição, o hospital também avança no processo para obter a Certificação LIFE de Negócios e Biodiversidade, o que exigirá o mapeamento de impactos e a adoção de ações que vão além das exigências legais.

“Já somos carbono neutro desde 2021 e adotamos várias práticas sustentáveis, mas diante da crise climática, isso não basta. É preciso ir além, com atitudes concretas e responsabilidade”, afirmou José Álvaro Carneiro, diretor-corporativo do Complexo Pequeno Príncipe.

“É histórico. Uma instituição de saúde, filantrópica e referência no cuidado com crianças, torna-se pioneira nesse tipo de compensação. Isso marca uma nova era na relação entre conservação e responsabilidade ambiental corporativa”, completou Regiane Borsato.

Créditos baseados em resultados ambientais

Segundo Natasha Choinski, técnica da SPVS responsável pelos processos de certificação, os créditos de biodiversidade são gerados com base em critérios técnicos e monitoramento contínuo. A metodologia leva em conta aspectos como a relevância ecológica da área, sua fragilidade, serviços ecossistêmicos oferecidos e o impacto sobre espécies e paisagens ao longo do tempo.

Saúde e meio ambiente: compromissos integrados

A parceria entre SPVS e o Complexo Pequeno Príncipe reforça o vínculo entre saúde e conservação. A instituição, que reúne hospital, instituto de pesquisa e faculdades, é reconhecida internacionalmente por suas práticas socioambientais. É signatária de iniciativas como o Pacto Global da ONU, Race to Zero e o programa Empresa Amiga da Mata Atlântica. Em 2024, foi destaque no Children’s Hospital International Executive Forum (CHIEF) por incluir um índice de saúde ambiental em seu planejamento estratégico.

“Cuidar das crianças e apoiar suas famílias nos impõe uma responsabilidade enorme — também com o futuro. É uma grande satisfação compartilhar esse propósito com SPVS e Instituto LIFE. Somos três instituições sem fins lucrativos, unidas por um profundo senso de missão”, finalizou Carneiro, citando Saint-Exupéry: “O essencial é invisível aos olhos.”

Sobre as instituições

SPVS

Fundada em 1984, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental é uma das organizações conservacionistas mais importantes do Brasil. Atua na proteção da Mata Atlântica, com foco em soluções baseadas na natureza, restauração de ecossistemas e inovação em políticas ambientais.

www.spvs.org.br

Complexo Pequeno Príncipe

Instituição sem fins lucrativos, reúne hospital pediátrico, instituto de pesquisa e faculdades. É referência nacional e internacional em saúde infantil e reconhecida por ações ambientais no setor da saúde.

www.pequenoprincipe.org.br

Instituto LIFE

Criado em 2009, desenvolveu a metodologia de certificação que integra biodiversidade aos modelos de negócio. Atua com empresas e instituições públicas que buscam mitigar seus impactos ambientais com base técnica e reconhecimento internacional.

www.lifeinstituteglobal.org