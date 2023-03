Divulgação/Pearson

Assim como as pessoas, os cães estão propensos a desenvolver doenças ósseas, que trazem desconforto e limitam sua locomoção – além de afetar as articulações dos animais, provocam desgaste da cartilagem. A médica-veterinária e gerente de produto de Animais de Companhia da Pearson Saúde Animal, Juliana Novelli, destaca as mais comuns: artrite, artrose e osteoporose, que podem ser hereditárias ou adquiridas com o avanço da idade, resultando em perda da qualidade de vida de forma significativa.

“Aumentou consideravelmente a população de pets durante a pandemia. Segundo a mais recente Pesquisa Radar Pet, da COMAC (Comissão de Animais de Companhia), 44% dos lares brasileiros tem ao menos um cão. É muito importante que os tutores estejam conscientes de que, com a idade, os animais ficam mais fragilizados e requerem cuidados especiais”, reforça a médica-veterinária.

Juliana destaca que o estilo de vida é um importante fator de impacto no aparecimento de doenças articulares. “Por exemplo, se um animal pratica pouca atividade física, está com excesso de peso ou recebe alimentação que não atende às suas necessidades nutricionais, ele terá maior tendência a desenvolvê-las. Fisioterapia, acupuntura e até intervenção cirúrgica são as formas mais comuns de tratamento e de garantir bem-estar aos pets”, informa a especialista da Pearson, explicando que a administração de suplementos ganha força nesse segmento e apresenta resultados positivos.

“Um estudo realizado pela Bioinnova investigou a atuação anti-inflamatória do suplemento NutriCore Move contendo o NEM® (membrana da casca do ovo) como auxiliar no tratamento articular em células caninas.A formulação contém componentes imunomoduladores que podem auxiliar a saúde articular de forma natural. Dessa forma, o produto demonstrou-se eficaz nos estudos in vitro, reduzindo a degradação das cartilagens e auxiliando na manutenção das articulações, prevenindo a inflamação do local. É uma nova ferramenta acessível e promissora que teve sua eficácia comprovada no tratamento complementar de doenças ósseas em cães. O NEM® atua na elasticidade e lubrificação das articulações, fundamentais para que o animal recobre a qualidade de vida”, explica Juliana Novelli.

A Pearson desenvolveu a fórmula exclusiva de NutriCore Move, que além de ter NEM® em sua composição também inclui colágenos tipo I e II, que proporcionam maior firmeza aos ligamentos. O suplemento também conta com os minerais manganês e magnésio de ação antioxidante. “Nosso trabalho é levar saúde e bem-estar aos animais de companhia, para que junto às suas famílias possam viver anos de muita alegria, passeios e brincadeiras”, completa a gerente