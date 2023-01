Divulgação/SMCS

Para se adaptar às novas demandas de atendimento pós-pandemia de covid-19, profissionais dos Centros de Atenção Psicossociais (Caps) de Curitiba e da Unidade de Estabilização Psiquiátrica (UEP) Casa Irmã Dulce estão passando por uma série de cursos e capacitações com o objetivo de qualificar o atendimento em saúde mental.

“O ano de 2022 foi de investimentos em cursos e treinamentos, pois entendemos que aperfeiçoamento técnico impacta diretamente a assistência”, explica Juliana Czarnobay, gerente de Saúde Mental da Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas). A previsão é dar continuidade ao cronograma de capacitações em 2023.

Foram sete grandes capacitações realizadas durante o ano de 2022, com mais de 350 profissionais envolvidos. Desde a introdução à Saúde Mental no Sistema Único de Saúde, passando pela sistematização diurna da enfermagem nos Caps, o manejo do evento agudo em saúde mental, além de capacitações sobre clínica do transtorno de personalidade e do transtorno do espectro autista, esta ofertada aos profissionais dos Caps infantis.

Drogas

Um dos últimos treinamentos foi realizado em dezembro, quando 60 profissionais da saúde mental participaram do curso “Dependência química: da prevenção ao tratamento”. Uma segunda turma, para mais 60 profissionais, já está prevista para os primeiros meses de 2023.

Realizado em parceria com o Centro de Capacitação e Desenvolvimento Humano (Cecadeh), o curso foi ministrado pelo psicólogo e doutor em Saúde Coletiva Pablo Kurlander e tratou da classificação e efeitos das drogas, padrões de consumo, fatores associados à dependência química, tipos de prevenção, modelos de intervenção e tratamento.

“No encontro foi abordada a construção do plano terapêutico singular, que considera a particularidade de cada caso”, destacou a gerente.

Feas

Vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Feas gerencia 28 unidades no SUS de Curitiba, como o Hospital Municipal do Idoso, o Centro Médico Comunitário Bairro Novo, o programa Saúde em Casa, do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), 13 Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e a Unidade de Estabilização Psiquiátrica Casa Irmã Dulce.

Também faz a gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Tatuquara, Boqueirão, CIC e Fazendinha, Complexo Regulador, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Central de Transporte Sanitário, Central Saúde Já Curitiba e as unidades de saúde Caiuá e Pilarzinho.