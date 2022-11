Imagem ilustrativa/Franklin de Freitas

As provas objetivas do Exame Nacional de Residência (Enare) 2022/2023 ocorrerão no próximo domingo, 6 de novembro. O candidato pode acessar seu local de prova no site do Enare, clicando na área Médica ou Uni e Multiprofissional, a depender da sua inscrição, e acessar o Cartão de Informação do Candidato. Realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), o Enare disponibilizou, este ano, mais de 4 mil vagas de residências em 90 instituições em todo o país e totalizou 54.045 inscritos, o que representa aproximadamente 70% a mais do que a edição anterior.

Além das capitais de todos os estados e do Distrito Federal, a provas também serão aplicadas em 23 grandes centros urbanos: Cachoeiro de Itapemirim (ES), Sinop (MT), Dourados (MS), Imperatriz (MA), Juiz de Fora (MG), Montes Claros (MG), Patos de Minas (MG), Uberlândia (MG), Cajazeiras (PB), Campina Grande (PB), Cascavel (PR), Guarapuava (PR), Londrina (PR), Pato Branco (PR), Santa Cruz (RN), Passo Fundo (RS), Criciúma (SC), Jaraguá do Sul (SC), Campinas (SP), São Carlos (SP), Sorocaba (SP), Votuporanga (SP) e Araguaína (TO).

O processo seletivo contempla instituições públicas e privadas sem fins lucrativos com vagas de Programas de Residência Médica ou Programas de Residência em Área Profissional da Saúde (Uniprofissional ou Multiprofissional), reconhecidos pelo MEC e que possuam vagas autorizadas com financiamento das bolsas garantido. Entre as profissões estão Medicina, Enfermagem, Farmácia, Psicologia, Biomedicina e outras.

O Enare tem como objetivo otimizar a forma de selecionar os residentes, oferecendo benefícios para as instituições e candidatos. Nas duas primeiras edições, as instituições participantes tiveram menos vagas ociosas, eliminaram os custos e a carga burocrática da realização dos exames individuais e ampliaram a qualificação da seleção. Para os candidatos, o exame unificado apresentou vantagens como custo menor, data única para a realização das provas, aplicação em todas as capitais e algumas cidades-polo, possibilidade de escolha de onde o residente queria atuar, dentre outras.

O resultado final será divulgado no final deste ano e a matrícula dos aprovados será de 10 de fevereiro a 31 de março de 2023.

Enem da Residência

O sistema de classificação do Enare é muito próximo ao Enem/Sisu, em que o candidato sai com a nota alcançada na especialidade escolhida após as provas e a utiliza para indicar onde pretende atuar. O sistema fica aberto por um tempo determinado para que cada candidato registre o local de sua preferência. As melhores notas se sobrepõem às menores, determinando, ao fechar, quem ocupará as vagas. Em seguida, ele é aberto novamente para preencher as vagas ociosas e para a formação de cadastro reserva, reduzindo muito a possibilidade de deixar vagas ociosas.

A primeira edição do exame, realizada em 2020, contou com mais de 4,1 mil inscritos disputando 304 vagas em oito hospitais da Rede Ebserh/MEC e um hospital militar. A segunda edição, realizada no ano passado, contou com mais de 32 mil inscritos para 3,2 mil vagas em 81 instituições.

Saiba mais em enare.ebserh.gov.br.

Coordenadoria de Comunicação Social da Rede Ebserh