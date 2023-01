Reprodução

A maquiagem é uma forte aliada quando se trata do universo da beleza. No entanto, caso não seja bem feita, pode acabar prejudicando o look e até te “deixando na mão” durante o dia.

A maquiadora e influenciadora digital Theulyn Reis deu dicas importantíssimas de como fazer uma maquiagem leve, mas que vai durar o dia inteiro e dos itens que são essenciais para isso.

1- Hidratante

De acordo com Theulyn, a hidratação na pele pré-maquiagem é fundamental. “O hidratante vai ajudar a tratar e repor a água da sua pele. Se você não hidratar e aplicar a base direto, a pele vai sugar toda a água da base, o que vai ocasionar uma pele craquelada”, disse.

2- Primer

Conforme a influenciadora, o primer é fundamental para ajudar a cobrir os poros mais dilatados, como também vai ajudar na durabilidade da maquiagem. “O primer vai disfarçar as linhas de expressão, os poros dilatados e vai aumentar a fixação da maquiagem”, pontuou.

3- Base

A maquiadora contou que prefere sempre as bases de média cobertura. “Com esse tipo de base a gente consegue ter duas opções: fazer uma pele com acabamento natural ou construir camadas com ela”, disse.

4- Corretivo

A influencer contou que usa dois tipos de corretivo: um com um tom um pouco mais claro. Pois, com isso, consegue fazer pontos de iluminação e deixar toda a pele mais harmônica. E o outro com o tom mais escuro. Com ele, ela consegue fazer o contorno da pele devolvendo as sombras do rosto.

5- Blush líquido

“Eu prefiro o blush líquido, pois a durabilidade é maior. Ele dá uma carinha de saúde que amo”, disse.

6- Iluminador

Conforme Theulyn, o uso do iluminador deixa a maquiagem um pouco mais profissional. “Sempre aplico em cima do blush, no nariz, no arco da sobrancelha e um pouquinho acima da boca”, disse.

7- Pó solto

“O pó solto proporciona um acabamento mais natural para a maquiagem, com um efeito aveludado. Passo bastante porque ele ajuda também na durabilidade”, disse.

8- Lapiseira de sobrancelha

Segundo a maquiadora, esse produto deixa o preenchimento da sobrancelha mais rápido e preciso, o que é ideal para o dia a dia.

9- Máscara de cílios

O famoso rímel, de acordo com a influenciadora, é um dos seus melhores amigos na hora da produção. “Eu gosto de passar várias camadas para ter um olhar bem marcante”, disse.

10- lápis labial e gloss

Para finalizar a make: uma boca hidratada e bonita. “Uso o lápis labial para delimitar e o gloss no restante do lábios”, finalizou.

Sobre Theulyn Reis

Theulyn Reis é uma das maiores influenciadoras da beleza do Brasil. A jovem conquistou seu altíssimo engajamento por aliar técnicas de beleza com humor, ensinando truques de maquiagem de um jeito diferente e muito divertido.

As redes sociais da influencer somam um total de 12,5 milhões de seguidores. São 6.1 milhões de seguidores no Tiktok, 1.9 milhões no Instagram, 1.9 milhões Facebook,1.6 milhões no Kwai e 1 milhão no Youtube.