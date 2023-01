Divulgação/Assessoria de Imprensa

Engana-se quem pensa que uma cirurgia se encerra no momento da alta hospitalar. O processo do pós-operatório exige cuidados tanto quanto as etapas pré-operatórias e cirurgia. Afinal, o zelo com o local da operação, independentemente do tipo de cirurgia realizada, é o que dita grande parte do resultado. Segundo dados da OMS, cerca de 234 milhões de pacientes são operados por ano em todo o mundo e, desses, sete milhões apresentam complicações no pós-operatório, seja por alguma negligência ou falta de higiene.

De acordo com Dra. Marta Lima, médica cirurgiã pelo São Cristóvão Saúde, “após a anestesia, ainda no hospital, é normal sentir sono, sensação de zonzeira e até enjoos e desconforto, que são melhorados com as medicações. Porém, sempre que a cirurgia te possibilite caminhar, esse movimento é um dos principais fatores de melhoria, pois ativa nossos sistemas”, aconselha a especialista.

Porém, caso sejam cirurgias em locais como perna, pés ou quadril, por exemplo, é imprescindível aguardar a liberação do cirurgião para se levantar, destaca Dra. Marta. Para esses casos, existem precauções adicionais. Por exemplo, a cirurgia de quadril requer que o paciente seja movimentado e posicionado de forma a não deslocar o quadril, e a equipe médica seguirá protocolos de posicionamento, para evitar causar lesões no paciente.

Pós-operatório e alimentação

Alimentos leves, líquidos ou de fácil digestão são os recomendados a quem está se recuperando de uma cirurgia. A especialista explica que, como o organismo está focado na recuperação da região operada, quanto menos esforço na digestão, melhor. “Quando as cirurgias são diretamente no estômago ou em órgãos abdominais, dietas específicas serão direcionadas a esse paciente, orientadas pelo cirurgião ou pela nutricionista”, comenta a especialista. Nesses casos de repouso acamado, deve-se incentivar a alimentação por via oral, e pode ser necessária alimentação por sonda ou, raramente, nutrição parenteral.

Sinais de infecção ou inflamação, vermelhidão, febre, dor e inchaço permanente na região da cicatriz são um alerta para procurar o médico ou o pronto-socorro, e sintomas como náusea, constipação e até mesmo a dor são esperados. Além disso, deve-se evitar a exposição ao Sol e o uso de produtos inapropriados na região operada.

Por fim, o paciente deverá seguir as instruções dadas pela equipe médica, e é imprescindível que tire todas as dúvidas que surgirem ao longo desse processo. “Os horários dos remédios devem ser respeitados, além da forma de administração recomendada. Qualquer dúvida sobre a receita, pergunte antes de ir pra casa”, recomenda a cirurgiã, Dra. Marta.

