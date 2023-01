Franklin de Freitas

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba convoca um novo grupo para a aplicação da 4ª dose da vacina anticovid. Nesta semana serão atendidos de forma escalonada, os nascidos entre o primeiro semestre de 1999 e primeiro semestre de 2001.



A 4ª dose equivale ao 2º reforço para os vacinados na 1º dose com Pfizer, Astrazeneca e Coronavac. Para os vacinados com o imunizante da Janssen na 1ª dose, a 4ª dose equivale ao 3º reforço.



Para receber a dose de reforço é preciso ter tomado a 3ª dose há 120 dias ou mais.



Hoje, serão vacinados os nascidos no primeiro semestre de 1999. Amanhã, será a vez de quem nasceu no segundo semestre de 1999. Na quarta-feira, estão convocados os nascidos no primeiro semestre de 2000.



A vacinação continua na quinta-feira, com atendimento dos nascidos no segundo semestre de 2000. Na sexta-feira, será a vez dos nascidos no primeiro semestre de 2001.



Com as novas convocações, a aplicação da 4ª dose da vacina contra a covid-19 atingirá pessoas com 21 anos ou mais.



A vacinação contra Covid-19 acontece habitualmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em 108 unidades de saúde. Consulte os endereços dos pontos de vacinação no site Imuniza Já.



Orientações

Os novos convocados recebem uma mensagem pelo Aplicativo Saúde Já Curitiba. Para aqueles que não puderem comparecer nas datas estipuladas, a SMS oferece repescagem contínua nas unidades de saúde.



Pessoas que tiveram Covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.



No final do ano passado, Curitiba ultrapassou a marca de 5 milhões de doses de imunizantes contra a Covid-19 aplicadas em moradores da cidade.

Nova convocação para 4ª dose da vacina anticovid

Segunda-feira (9/1) – Nascidos no 1º semestre de 1999

Terça-feira (10/1) – Nascidos no 2º semestre de 1999

Quarta-feira (11/1) – Nascidos no 1º semestre de 2000

Quinta-feira (12/1) – Nascidos no 2º semestre de 2000

Sexta-feira (13/1) – Nascidos no 1º semestre de 2001

Ministério da Saúde compra mais 750 mil doses da Coronavac

O Ministério da Saúde assinou, na sexta-feira, um aditivo para a compra de mais 750 mil doses de vacinas Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan. Um novo aditivo deve ser assinado nos próximos dias, garantindo a compra de 2,6 milhões de doses no total.



“Recebemos o Ministério da Saúde com desabastecimento de vacinas pediátricas. ”, diferenciou a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, em comunicado à imprensa ainda na sexta-feira.



Dessa maneira, as primeiras doses devem ser usadas para dar continuidade a vacinação de crianças de 3 a 11 anos. Os imunizantes devem ser entregues na próxima semana e distribuídos a todos os estados e Distrito Federal de maneira isonômica, conforme solicitação de cada ente federativo e do cálculo de público-alvo em cada região. A pasta segue em tratativas com os laboratórios para garantir mais imunizantes para o público infantil o mais breve possível.



A secretária também ressaltou que a vacina Covid-19 será incorporada ao calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI).



O aumento das coberturas vacinais é uma das principais metas da nova gestão, que vai reorganizar os fluxos de demanda junto aos estados e municípios para garantir que os imunizantes cheguem ao braço da população.



“Nós compreendemos a relação com o Conas e Conasems, que é de parceria. Não há relação hierárquica, ela é tripartite, onde os três entes da federação precisam se comprometer com as ações e estratégias do novo governo e da pasta da Saúde, que a ministra Nísia Trindade acaba de assumir”, destacou a secretária.