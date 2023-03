Imagem ilustrativa/Fernando Frazão/ABr

A tragédia na Escola Estadual Thomazina Montoro, em São Paulo – onde uma professora morreu e outras cinco pessoas foram feridas após um ataque desferido por um aluno – gerou comoção no meio educacional e também uma corrida de docentes por informações e capacitações sobre como lidar com esse tipo de situação, que tem se tornado cada vez mais comum em instituições de ensino no Brasil – especialmente no pós-pandemia e com o excesso de exposição nas mídias sociais.

Um exemplo é o I Seminário Internacional sobre Saúde Mental e Comportamento na Escola, promovido pelo Instituto Casagrande, de Curitiba, que já ultrapassa a casa dos 100 mil inscritos – a grande maioria formada por educadores e gestores de escolas de todos os estados do país.

O evento, online e gratuito, debaterá entre os dias 3 a 5 de abril temas importantes relacionados à saúde mental, desenvolvimento emocional e comportamento de crianças e adolescentes, bem como os fatores ambientais que podem afetá-los.

“A saúde mental e o desenvolvimento emocional são assuntos dos mais sensíveis no momento para quem trabalha na área educacional, especialmente em escolas de ensino fundamental e médio. O impacto da tecnologia nos hábitos dos alunos, o bullying, a violência, são temas presentes no dia a dia das salas de aula. Por isso a grande procura, ainda mais com o ocorrido essa semana em São Paulo”, avalia Renato Casagrande (foto acima), fundador do Instituto e organizador do evento.

Os participantes debaterão temáticas como “Bullying e cyberbullying: o limite entre a brincadeira e a doença”, “Questões sociais e os impactos na saúde mental das crianças e adolescentes”, “Depressão, automutilação e suicídio: como a escola pode se tornar o porto seguro dos estudantes”, “Aprender a conviver: os impactos de uma escola comprometida com a diversidade”, dentre outros.

Dentre os palestrantes estão Bruna Velasques, doutora em saúde mental e neurocientista pela UFRJ; Lino de Macedo, doutor em psicologia da USP; o roteirista e dramaturgo Walcyr Carrasco; Juliana Maggioni, educadora parental e idealizadora da Oun Kids; Raquel Del Monde, médica especialista em autismo e transtorno desenvolvimento, dentre outros especialistas no assunto.