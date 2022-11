Reprodução/MS

Estão abertas as inscrições para o programa Saúde do Homem, evento anual que volta a ser realizado presencialmente, depois de dois anos com as atividades suspensas pela pandemia. Neste ano, nos dias 23 e 30 de novembro, das 14h às 17h, os participantes da Prefeitura de Curitiba terão a oportunidade de refletir sobre temas para melhorar a qualidade de vida dos servidores homens.

Saúde mental e qualidade de vida são temas das palestras e atividades ofertadas no evento organizado pelo Departamento de Saúde Ocupacional da Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap).

O objetivo é conscientizar e incentivar os servidores sobre os cuidados necessários para a manutenção da saúde nas diversas fases de sua vida, com medidas de caráter preventivo e de estímulo à autoestima.

“Depois do sucesso do evento da Saúde da Mulher, em março, unimos todas as regionais para atividades e palestras que agora informam sobre a vida do homem”, explica o diretor do Departamento de Saúde Ocupacional, Guilherme Graziani.

Ele enfatiza a importância de as chefias contribuírem, liberando os servidores interessados em participar. Todos receberão documento que comprova o comparecimento.

São 100 vagas para cada dia de evento. No dia 23/11, a programação será no auditório da Rua da Cidadania Santa Felicidade, e no dia 30/11, no auditório da Administração Regional Cajuru.

As inscrições podem ser feitas até o dia do evento pelo portal Aprendere, do Imap (Instituto Municipal de Administração Pública). O servidor pode escolher a regional da sua preferência, mesmo que trabalhe noutra região da cidade.

Serviço: Saúde do Homem 2022

Quarta-feira, 23/11

Horário: 14h às 17h

Local: Auditório da Rua da Cidadania Santa Felicidade – Rua Santa Bertilla Boscardin, 213 – Santa Felicidade

Inscreva-se aqui

Quinta-feira, 30/11

Horário: 14h às 17h

Local: Auditório da Rua da Cidadania Cajuru – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru

Inscreva-se aqui