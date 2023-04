Nani Rodrigues

Na sexta-feira, dia 31 de março, foi celebrado o dia da Saúde e Nutrição. A data tem o objetivo de informar e conscientizar os brasileiros quanto às questões relacionadas à nutrição e à alimentação, incentivando a população a reavaliar seus hábitos alimentares e dar início a um estilo de vida mais saudável.

“Na nossa rotina diária temos diversas responsabilidades, por isso muitas vezes não sobra tempo para praticarmos uma alimentação saudável. Mas acreditem: o simples funciona”, destaca a nutricionista Jussiara Corsini, Coordenadora de Produção de Alimentos da Tasty Salad Shop, franquia de alimentos saudáveis e funcionais. Para nos ajudar nessa missão, ela separou 7 dicas de como conseguir manter uma boa alimentação em meio a correria do dia a dia. Confira:

Faça sua refeição devagar: Alimentar-se rápido demais faz com que comamos mais do que o necessário, além de promover uma sensação de inchaço. Mastigue bem e saboreie cada sabor da sua refeição.

Mantenha a hidratação: Beba no mínimo 2 litros de líquidos por dia, de preferência água, mas também pode ser água de coco, chá gelado e sucos naturais sem adição de açúcar. Dica de ouro: deixe sempre uma garrafinha de água na bolsa para facilitar o consumo.

Reduza a ingestão de açúcar: Procure saborear os alimentos com o sabor natural, sem adição de açúcar refinado. Caso precise de açúcar para alguma receita, de preferência para açúcar mascavo (que tem alguns nutrientes por não ser refinado) ou adoçante culinário.

Prefira os alimentos integrais: Prefira as opções integrais do arroz, macarrão e pão, pois a farinha integral tem fibras e nutrientes que fazem bem ao nosso organismo.

Consuma frutas todos os dias: As frutas são excelentes alimentos, pois são ricas em fibras, vitaminas, minerais e atuam sempre de forma benéfica em nosso organismo. Consuma, no mínimo, 3 porções por dia e, sempre que possível, varie a escolha das frutas.

Aposte em lanches saudáveis: Quando saímos de casa as tentações começam a aparecer, já que é muito mais fácil encontrar um lanche industrializado do que algo saudável. Nos dias mais corridos, opte por levar na bolsa um mix de castanhas, sanduíche integral ou frutas.

Inclua legumes e verduras nas suas refeições: Assim como as frutas, os legumes e as verduras são fontes de vitaminas e minerais e devem ser consumidos diariamente. Faça uma salada bem colorida e coma antes do prato principal, pois as fibras te ajudarão a sentir menos fome e comer menos dos outros alimentos.