Entre os dias 24 e 30 de março, o Jockey Plaza Shopping colore a sua fachada de roxo, com o objetivo de chamar a atenção para a consciência sobre a epilepsia, doença que acomete 2% da população brasileira. Comemorado no dia 26 de março, o Purple Day é o Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia. A ação é realizada em parceria com a Associação Luta pela Epilepsia no Paraná (LEPIPR) e da Associação Brasileira de Epilepsia (ABE / SP).

A epilepsia é uma doença neurológica, de origem genética ou adquirida por meio de traumatismo, acidente vascular cerebral ou qualquer outra lesão que traumatize o cérebro. Mais de 50 milhões de pessoas têm epilepsia no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O shopping realiza a ação pelo quarto ano consecutivo, em apoio às instituições que lutam contra a falta de informação e preconceito com as pessoas que apresentam epilepsia.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370 e tem estacionamento com valor de R$8, por até 30 min, e R$14 por todo o período de utilização dentro da mesma diária, e taxa de R$20 de pernoite. As lojas funcionam de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h. E as operações de alimentação de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 22h.