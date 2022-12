Reprodução/Tecpar

Em 2022, o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) consolidou sua atuação como laboratório público oficial e concretizou diversas ações com foco na sustentabilidade da empresa, que neste ano completou 82 anos.

Na área da saúde, o Tecpar inaugurou o Centro de Saúde Pública, em parceria com a Fiocruz e o IBMP (Instituto de Biologia Molecular do Paraná). A unidade fará estudos que possam trazer respostas mais precisas no diagnóstico e tratamento de doenças raras e cânceres, com foco na necessidade de cada indivíduo.

O Tecpar também avançou em relação a produtos à base de cannabis para fins medicinais. Uma das parcerias firmadas para fortalecer as ações foi com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, para pesquisa e desenvolvimento produtos. Outra foi estabelecida junto ao Instituto de Regulação e Controle de Cannabis do Uruguai (IRCCA), um protocolo de intenções para troca de experiências na área regulatória desses produtos.

O instituto possui ainda projeto para incorporação de tecnologia de fabricação e de oferta de análises laboratoriais para avaliação da conformidade das concentrações de Canabidiol (CBD) e Tetrahidrocanabinol (THC). Três empresas já assinaram protocolos com o Tecpar.

SAÚDE ANIMAL – Na área de saúde animal, o Tecpar atuou para retomar a produção de insumos para o diagnóstico da brucelose e tuberculose bovina, para que o instituto volte a apoiar o agronegócio brasileiro com esses kits estratégicos – a contratação da empresa que realizará a obra do novo Laboratório de Produção de Insumos para Diagnósticos Veterinários foi assinada neste mês e os trabalhos iniciam no primeiro trimestre de 2023.

Neste ano, também na área de saúde animal, o Tecpar, único laboratório público a produzir a vacina antirrábica animal no Brasil, forneceu o total de 21 milhões de doses do produto, que foram usadas nas campanhas de vacinação de cães e gatos em todo o País.

Além disso, ampliou o reconhecimento do exame de sorologia antirrábica, sendo o primeiro laboratório do Sul do Brasil a oferecer o teste. No total, 36 países reconhecem o teste do Tecpar.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA – O diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, destacou que 2022 foi um ano desafiador e que o instituto, com seu corpo técnico, aproveitou as oportunidades para diversificar seu portfólio e gerar novas perspectivas para a instituição.

“Em várias frentes, o Tecpar cumpre seu papel como instituto de ciência e tecnologia do Governo do Estado, apoiando o desenvolvimento dos municípios e se consolidando como polo de inovação no Paraná e no Brasil”, observou.

“Valorizar o portfólio de serviços e produtos, continuar investindo em infraestrutura e no desenvolvimento de pessoas é a tônica para elevar o nosso patamar de atuação e direcionar o foco do Tecpar para novos desafios, em especial os ligados à área da saúde pública”, completou.

SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E INOVAÇÃO – Também em 2022, o Tecpar e Sanepar entregaram ao Ministério Público do Paraná o relatório sobre a qualidade da água dos rios nos quais a empresa faz captação de água. O documento apresenta o resultado das análises de amostras de água coletadas em pontos de captação de 135 mananciais em 43 parâmetros, com foco em garantir a saúde da população do Paraná. Duas novas empresas também iniciaram o processo de incubação na Incubadora Tecnológica do Tecpar (Intec).

Para celebrar o marco de 75 anos do periódico Brazilian Archives of Biology and Technology (BABT), o instituto lançou a edição impressa comemorativa da revista com artigos de pesquisadores paranaenses. A publicação contém 32 trabalhos escritos por 174 autores de 30 instituições paranaenses, de todas as regiões do Estado.

Na área de certificação, o Tecpar entregou o Certificado Life para o Grupo Boticário, concedido em reconhecimento às ações de conservação da Fundação Grupo Boticário, em especial na Reserva Natural Salto Morato, em Guaraqueçaba, no Litoral. É o primeiro organismo de certificação brasileiro acreditado pelo Instituto Life para este tipo de avaliação, em atuação desde 2012. O sistema é adaptável a todos os países e sua realidade ambiental e a todos os setores da economia.