Divulgação HAC

O Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP) do Hospital Angelina Caron (HAC), em Campina Grande do Sul, realiza neste sábado (28), a partir das 8h30, o Seminário de Atualização em Cardiologia Clínica. O evento é gratuito e aberto a médicos, residentes e equipe multidisciplinar da área da saúde. As inscrições são limitadas e podem ser feitas até sexta-feira (27).

“O objetivo do seminário é compartilhar a experiência de atendimentos em emergências cardíacas, especialmente as situações de urgência e emergência em pronto-socorros de hospitais de alta complexidade. Os debates contam com a participação de especialistas do Hospital Angelina Caron e a apresentação de histórias e situações vivenciadas pelos residentes que atuam no hospital. É uma oportunidade de aprimoramento para todos profissionais que possuem interesse em atuar com esse tipo de atendimento em pronto-socorros”, explica o cardiologista e diretor do DEP do Hospital Angelina Caron, Dalton Precoma.

Mais informações e inscrições pelo e-mail dep@hospitalangelinacaron.org.br ou pelo telefone (41) 3513.3915.

Referência para a comunidade científica

Vinte anos e a participação em 110 estudos nacionais e internacionais. Os números do Núcleo de Pesquisa do Hospital Angelina Caron impressionam pela capacidade de contribuição com o tratamento e a cura de doenças na área da cardiologia. O hospital contribui para o mundo com a participação em pesquisas de novos medicamentos realizadas em 40 países e regulamentadas pela Food and Drug Administration (FDA) e no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Comum em áreas como neurologia, oncologia e ortopedia, a pesquisa na cardiologia no Brasil é oriunda de convites das universidades americanas, sendo 80% dos estudos realizados mundialmente. “A escolha do núcleo de pesquisa que participará do estudo leva em consideração a estrutura, o corpo clínico e o histórico de pesquisas realizadas. Todas as novas medicações que chegam ao Brasil em cardiologia têm passado pelo Angelina Caron”, comenta o cardiologista.

Atualmente são dezoito estudos em andamento no Angelina Caron e estão previstas novas pesquisas para os próximos anos. Cada nova pesquisa costuma envolver entre dez e vinte mil pacientes ao redor do globo.

Confira a programação:

8h30 – Fatores de risco coronariano – Dr. Dalton B Precoma

9h – Hipertensão arterial – Dra. Camila Richter

9h30 – Fibrilação atrial – Dr. Niraj Mertha

10h – Intervalo

10h15 – Miocardites – Dra. Flora Melek

10h45 – Síndrome coronariana aguda – Dr. Carlos Kenji

11h15 – Perguntas e respostas

SERVIÇO

Data: 28 de janeiro

Horário: 8h30 às 12h

Local: Confraria HAC (Rodovia do Caqui, 1355 – Campina Grande do Sul)

Público Alvo: Médicos, Residentes e equipe multidisciplinar da área da saúde (externos ou internos do hospital), com certificação de quatro horas

Inscrições gratuitas e limitadas: 3513-3915 ou dep@hospitalcaron.org.br

Sobre o Hospital Angelina Caron

O Hospital Angelina Caron tem como missão atender plenamente os seus mais diversos públicos, de forma igualitária, humanizada e integral. Localizada ao lado de Curitiba, em Campina Grande do Sul, a instituição é um centro médico-hospitalar de referência no Sul do Brasil. Tem como pilares os mais rigorosos princípios éticos e o compromisso social, além de 39 anos de tradição para oferecer a melhor promoção em saúde e possibilitar a retomada da qualidade de vida. O HAC realiza mais de 400 mil atendimentos por ano em pacientes de todo o país, incluindo particulares e por convênios, sendo um dos maiores parceiros do SUS no Estado. Com investimentos frequentes em tecnologia e equipamentos de última geração, o hospital atua em todas as vertentes da medicina, conta com Serviço de Transplantes de Órgãos reconhecido internacionalmente e é um centro tradicional de fomento ao ensino e à pesquisa.