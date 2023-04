José Fernando Ogura/SMCS

A partir do lançamento dos novos serviços da Central Saúde Já Curitiba, nesta segunda-feira (17/4), o curitibano passa a contar com mais um ponto de atenção à saúde para atendimento virtual de queixas leves e agudas – sintomas que causam desconforto e a necessidade de atendimento no mesmo dia.

“É importante salientar que estamos ampliando os serviços do SUS curitibano com mais um ponto de acesso, que funciona pelo telefone 3350-9000 e pelo aplicativo Saúde Já Curitiba”, explica a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Segundo ela, o objetivo é facilitar a vida do cidadão, que pode resolver algumas situações de saúde sem sair de casa.

Antes de procurar atendimento em uma Unidade de Saúde ou UPA, a pessoa que tem sintomas leves, como dor de garganta, dor de ouvido, vômito e diarreia, dor de cabeça, mal estar geral, dor abdominal, queixa urinária, dor lombar, entre outras, pode ligar para a Central 3350-9000 para ter acesso ao atendimento dos profissionais de saúde da secretaria.

Inicialmente, o novo serviço estará disponível para pessoas de 18 a 25 anos e gradativamente a Prefeitura irá ampliar o público-alvo. Para ter acesso aos novos serviços, o usuário do SUS curitibano precisa ter instalado em seu celular o App Saúde Já Curitiba com senha e cadastro definitivo (veja como tornar seu cadastro definitivo).

Veja como funciona a consulta

Ao ligar para a Central 3350-9000, o paciente deverá escolher para qual serviço está em busca de atendimento: suspeita de covid; outros sintomas/queixas agudas; agendamento de vacina; ou outras informações e orientações.

Ao escolher queixas agudas, a ligação será transferida para que um profissional de saúde faça a classificação de risco do caso, priorizando o atendimento de acordo com a gravidade do quadro.

Se necessário, será encaminhada a videoconsulta com médico da SMS, via aplicativo Saúde Já Curitiba. Com o app atualizado, com senha e cadastro definitivo, o usuário deverá clicar na aba ‘Central Saúde Já’ e depois em’ Realizar atendimento’, quando será iniciada a consulta por vídeo.

Se necessário, o médico irá receitar medicamentos e a receita médica será enviada ao usuário pelo aplicativo. A receita médica poderá ser levada à Unidade de Saúde para a retirada dos medicamentos prescritos, sem a necessidade de ser impressa. Caso a US esteja fechada, o usuário pode retirar a prescrição em uma UPA. Se a pessoa quiser adquirir o medicamento em uma farmácia privada, também é possível apresentar a receita com QR Code pelo APP.

Se for necessário a emissão de atestado médico ou declaração, o documento também será enviado pelo aplicativo.

Em situações que a equipe de saúde considerar necessário o atendimento presencial, o paciente será encaminhado para uma Unidade de Saúde ou UPA, conforme a gravidade do caso.

Depois de finalizado o atendimento, também será possível avaliar a consulta por meio do App Saúde Já Curitiba.

A Central Saúde Já funciona todos os dias, de segunda a sexta-feira das 7h às 22h, inclusive feriados. Sábados e domingos, das 8h às 20h.