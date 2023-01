Divulgação/Assessoria de Imprensa

O período do verão é quando ocorre o aumento nos casos de alergia relacionados a picadas de insetos. Isso porque as temperaturas mais altas favorecem a multiplicação dos insetos e, para completar, o uso de roupas mais leves deixam a pele exposta.

“As regiões do corpo, como pernas e braços, são as mais acometidas quando o agente é voador. Já quando os agentes são andadores, como pulgas ou percevejo, o tronco é a região mais acometida”, explica a médica alergista e imunologista, Tsukiyo Obu Kamoi.

Em algumas pessoas as picadas podem provocar reações alérgicas, resposta do organismo a antígenos existentes na saliva de insetos.

A atenção deve ser ainda maior com as crianças, que são as que mais sofrem com as inflamações e alergias. De acordo com a médica imunologista e alergista, cerca de 2% das reações graves de alergia por picada de insetos ocorrem com as crianças.

“Apesar do incômodo, a maioria dos casos são tratados em casa. A reação alérgica aguda, no entanto, pode provocar urticária, angioedema e dificuldade para respirar”, completa a especialista.

Entre as principais reações estão dor, ardência, inchaço, vermelhidão e no meio da lesão pode aparecer uma bolha de água.

Como prevenir

Telas e mosquiteiros ajudam na proteção contra os insetos. Outra dica é optar por roupas largas, se possível de mangas compridas, e cores claras.

“O mosquito pode picar através de roupas apertadas e o repelente é uma ótima opção para prevenir as picadas, seja ele em formato de spray, gel ou creme,” reforça a médica alergista e imunologista, Juliana Murata

Novo centro para o tratamento de alergias

Com o objetivo de oferecer um atendimento integrado multidisciplinar, tratamento e cuidados diferenciados aos pacientes, o Eco Medical Center traz para Curitiba um novo Centro de Alergia e Imunologia. O serviço será inaugurado no dia 20 de janeiro com atendimento de pacientes pediátricos e adultos.

Segundo a Dra. Tsukiyo, o espaço conta com uma equipe especializada para oferecer o que há de mais moderno no diagnóstico de doenças alérgicas e imunológicas. “Será um centro de diagnóstico de doenças alérgicas e imunológicas, com destaque para o diagnóstico de alergia medicamentosa e alimentar”, destaca a Drª Tsukiyo.

A inauguração oficial do centro de alergia e imunologia vai somar-se à infraestrutura já existente, composta por mais de 30 especialidades médicas e todos tipos de exames, tudo em um só local e aceita os principais planos de saúde.

“Temos como diferencial a possibilidade de realizar consultas e exames em um só lugar, proporcionando aos pacientes os cuidados mais avançados. Agora, vamos oferecer mais essa especialidade de grande importância para população e também vamos oferecer mais uma modalidade de exame específico, além de dos tratamentos mais inovadores contra doenças alérgicas e imunológicas”, conta o CEO do Eco, Patrick Gil.

O Eco Medical Center fica no bairro Água Verde e atende os principais planos de saúde do país.