(Divulgação)

Embora o Dia Nacional da Visibilidade Trans, marcado no dia 29 de janeiro, tenha sido oficializado no Brasil em 2004, o país ainda registra o maior número de assassinatos de pessoas trans no mundo. E com o preconceito também se alastra a desinformação sobre variados aspectos do processo de transexualização, que já está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2008. Para o endocrinologista Guilherme Borges, é realmente muito importante dar visibilidade para essa população que vive à mercê de uma série de riscos.

“Essa parcela da sociedade está sujeita a uma lista de vulnerabilidades imensa que inclui desde maior estresse, marginalização social e desemprego até suicídio, abuso de substâncias e transtornos mentais. Essas pessoas merecem atenção e merecem acesso a saúde de qualidade”, pontua.

Terapia hormonal e automedicação

Seja por força do hábito – dados do Conselho Federal de Medicina (CFM) apontam que 77% dos brasileiros usam medicamentos sem qualquer orientação médica -, pelo medo do julgamento e preconceito, pelo sentimento de disforia ou simplesmente por falta de informação, o endocrinologista explica que muitos pacientes começam a se medicar antes de procurarem orientação especializada.

“Não é incomum que pessoas trans cheguem à primeira consulta já em uso de hormônios por conta própria, os mais diversos em qualidade e doses. Apesar de compreender a ansiedade pela terapia hormonal, como profissional de saúde devo reforçar que essa terapia nunca deve acontecer sem a devida avaliação prévia e orientação de um médico capacitado”, frisa.

Como Guilherme explica, isso acontece com homens trans que se guiam por relatos de conhecidos, por exemplo. “A qualidade e a procedência do hormônio são extremamente importantes. O uso de substâncias não regulamentadas ou de origem desconhecida, assim como o uso de doses excessivas, pode implicar em efeitos colaterais indesejáveis como acne grave, danos para fígado, aumento do risco de trombose por alterações do sangue e toxicidade para o sistema nervoso central”, pontua.

Já entre as mulheres trans a prática de iniciar a terapia hormonal sem orientação médica é ainda mais comum já que a comercialização de medicamentos à base de estradiol e progesterona não exige receita controlada. Porém, o risco de utilizar doses e substâncias erradas é alto. “Apesar do anseio pelas modificações corporais, deve-se entender que doses excessivas de hormônios femininos podem trazer consequências graves como eventos tromboembólicos como infarto, AVC, embolia pulmonar e trombose de pernas, por exemplo, além de hipertensão arterial e câncer de mama. Alguns deles, podem até mesmo ser fatais”, completa.

Acolhimento e bons resultados

Apesar dos riscos da terapia hormonal inadequada, o endocrinologista Guilherme Borges esclarece que evitar efeitos colaterais é mais fácil do que parece. “Os três principais passos para se evitar efeitos colaterais graves são não tomar hormônios por conta própria, não utilizar vias inadequadas de administração da medicação e realizar um acompanhamento contínuo com o especialista”.

Tomando como exemplo casos de homens trans em que a menstruação persiste, o especialista explica que muitas vezes o quadro é decorrente do uso irregular da testosterona, administração de uma dose insuficiente ou intervalos inadequados entre aplicações, o que reforça a importância do acompanhamento médico constante. Com isso, ele explica que a maioria dos homens trans que fazem a terapia de forma adequada param de menstruar após seis meses e apenas cerca de 14% não param de menstruar no primeiro ano de uso da medicação.

“Sabemos que da parte médica nós devemos ser acolhedores e devemos entender a complexidade que é o tratamento da pessoa trans. Nós endocrinologistas podemos ajudar os indivíduos trans no processo de terapia hormonal, que pode se iniciar a partir dos 16 anos, e podemos não só os receber de braços abertos, sem julgamentos, mas também oferecer uma rede de apoio de profissionais da saúde mental e nutricionistas que possam ajudar no alcance dos resultados e objetivos buscados”, conclui.