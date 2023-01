Divulgação/Assessoria de Imprensa

Com as crianças em férias e o verão a todo vapor, atrativos e diversão não podem faltar nessa época do ano. Com o objetivo de trazer entretenimento e novidades para as crianças, acaba de ser inaugurado o Estação Summer Park, dentro do Shopping Estação.

A atração conta com nove atividades que proporcionam momentos de aventura, tem tirolesa de oito metros de altura, quatro escorregadores grandes, paredão de escalada, piscina de bolinhas gigante, camas elásticas, gangorras, blocos de formas geométricas, casinha e mesinha de atividades como desenhos e pinturas.

“Começamos o ano com o Estação Summer Park que reúne diversão e aventura em um só lugar, tudo com muita segurança e idealizado para o bem-estar de toda a família”, comenta Everton Diogenes, gerente de marketing do Shopping Estação.

O parque foi pensado especialmente para crianças de um até 12 anos, menores de cinco anos devem estar sempre acompanhados de um adulto responsável. Os ingressos custam R$ 40,00 por 30 minutos e R$ 10,00 a cada 15 minutos adicionais. A atração fica no local até o dia 26 de fevereiro, e o funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 20h.