Divulgação

Em comemoração do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o Jockey Plaza Shopping promove evento gratuito e aberto ao público, com muita informação, palestras, música, coquetel e diversão para as mulheres, no piso L2, ao lado do Johnny Rockets. Com o tema “Permita-se ser você”, o encontro acontece das 14h às 21h e proporciona uma tarde exclusiva para o público feminino. “As mulheres assumem vários papéis na sociedade: são vistas como mães, profissionais, amigas, esposas, mas muitas vezes não olham para si mesmas. O evento tem como objetivo proporcionar um momento de diversão e troca de experiência para as mulheres, e trazer uma reflexão sobre o autocuidado e valorização pessoal”, convida a gerente de marketing, Michelle Cirqueira.

A abertura do evento será às 14h30, com coquetel de boas-vindas para as presentes. Às 15h, as Coleguinhas da 98FM, Milly Rodrigues e Monika Venerabile, realizam um bate papo sobre as curiosidades do dia a dia da rádio e pautas discutidas com os ouvintes. Em seguida, a musicista Indiara Sfair na voz, violão e gaita dará o tom do evento, trazendo sucessos internacionais e nacionais, para acompanhar o coquetel da tarde.

A sexóloga, escritora, consultora, e palestrante motivacional e comportamental Andreia Berté realiza palestra às 16h30, com o tema Despertando a sua libido. Após a apresentação, um bate papo oferece troca de informações. Às 17h30, é a vez de uma aula completa sobre o marketing pessoal no mundo corporativo, com a especialista em marketing, Gislayne Muraro.

O humor entra em cena à noite, com um stand-up comedy da modelo plus size Dyandra Florêncio, às 19h, e uma apresentação pra lá de divertida com o tema Como o bom humor pode nos ajudar a atravessar com mais leveza as situações difíceis do cotidiano, com a influenciadora que tem mais de 900 mil seguidores nas redes sociais, Dani Oliveira, às 19h30.

O encerramento acontece a partir das 20h15, com muita música e um brinde entre as participantes. Durante o evento, acontecem sorteios e distribuição de brindes de lojas do Jockey. A partir das 17h, a fotógrafa especialista em explorar a beleza real, Dani Antunes, presenteia as mulheres com um registro exclusivo de foto em seu estúdio móvel montado no local. As fotos serão realizadas por ordem de chegada.

A participação no evento é gratuita e aberta ao público. O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Av. Victor Ferreira do Amaral, 2633. O estacionamento tem valor fixo de R$14, por todo o período de compras dentro da mesma diária.