Flores azuis no Shopping. (Foto: Assessoria de Imprensa)

O Abril Azul é o mês da conscientização sobre o autismo. A data tem por objetivo difundir informações sobre o autismo e conscientizar a população sobre a inclusão de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Para lembrar a todos sobre o calendário especial, o Shopping Curitiba floriu o Largo Curitiba (piso L2) com orquídeas e com flores da espécie azulzinha.



No local, foi instalado um totem que leva ao público informações sobre o Transtorno do Espectro Autista, como os sintomas e tratamentos. Dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) mostram que o Brasil realizou, em 2021, 9,6 milhões de atendimentos ambulatoriais a pessoas com autismo. Deste total, 4,1 milhões foram direcionados ao público infantil com até 9 anos de idade.



O TEA é um distúrbio caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento do indivíduo, que interfere na capacidade de comunicação, linguagem, interação social e comportamento. O diagnóstico precoce permite o desenvolvimento de estímulos para independência e qualidade de vida do indivíduo.



O Shopping Curitiba terá flores azuis e disponibilizará o totem informativo durante todo o mês de abril. A ação faz parte de um calendário anual do shopping, que se preocupa com a saúde e bem-estar de seus visitantes.