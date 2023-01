Divulgação/Assessoria de Imprensa

A primeira edição do ano do projeto CinePets, da Cinesystem, já tem data, hora e filme definidos para os tutores que estavam com saudade de aproveitar um cineminha com seu melhor amigo de quatro patas. No próximo sábado (21), no Shopping Curitiba, às 14 horas, “Gatos de Botas 2: O Último Pedido” será exibido com toda adaptação necessária para que os cachorros possam também curtir.

O longa que tem conquistado milhares de fãs de todas as idades, conta a história do Gato de Botas que descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira – que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa – para continuar vivo. É assim que o destemido bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos, capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Criado em 2019 pela Cinesystem, o projeto pet friendly já levou mais de 4 mil pessoas – e muitos pets a participarem da ação.

Como Funciona – Para que a experiência dos tutores e seus cachorros seja o mais prazerosa possível, a exibição conta com toda a adaptação necessária de som e luz, deixando o ambiente mais agradável aos olhos e ouvidos do pet, mas sem que os humanos percam a qualidade do filme.

Existem também algumas regras para quem for participar. A primeira delas é que as poltronas são reservadas para os donos, os cachorros podem ficar no colo ou no chão. Estão liberados cães de pequeno e médio porte e que sejam sociáveis. Além disso, todos os animais precisam estar com as vacinas em dia e usar coleira. Ração e petiscos, assim como água – em recipientes adequados – são permitidos.

Por fim, a dica é passear com o cachorro antes da exibição, para que depois ele aproveite o tempo na sala para descansar, e, se necessário, sair ao longo da exibição para que o pet possa fazer as necessidades.

Interessados já podem adquirir os ingressos diretamente no site https://www.cinesystem.com.br/.