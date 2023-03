A saliva desempenha um papel fundamental na prevenção de doenças bucais, pois atua como um agente natural de limpeza e proteção dos dentes e gengivas. A saliva é produzida pelas glândulas salivares e contém enzimas e anticorpos que ajudam a neutralizar bactérias e proteger a boca contra infecções. Além disso, a saliva ajuda a remover restos de alimentos e outras partículas da boca, mantendo-a limpa e saudável.

A saliva é uma secreção complexa. 93% em volume é secretado pelas glândulas salivares maiores e os 7% restantes pelas glândulas menores. É uma solução exócrina composta por 99% de água. O 1% restante consiste em uma variedade de eletrólitos e proteínas. Esses componentes combinados são responsáveis pelas diversas funções atribuídas à saliva.

A cirurgiã-dentista e especialista em saúde bucal Dra. Bruna Conde comenta que embora a quantidade de saliva seja importante, sua qualidade também é. A saliva é uma parte importante de um corpo saudável. A pesquisa mostra que protege contra doenças da gengiva, cárie dentária e outras infecções orais.

“Uma fina película de saliva cobre os dentes e protege contra as bactérias, enquanto os agentes antimicrobianos na saliva matam as bactérias causadoras de doenças. À medida que a saliva se move pela boca, ela varre pequenos pedaços de comida que alimentam as bactérias responsáveis pela cárie dentária.” explica a Dra. Bruna Conde.

Abaixo estão alguns dos principais papéis da saliva na prevenção de doenças bucais:

1. Neutralização de ácidos: A saliva contém bicarbonato de sódio, que ajuda a neutralizar os ácidos produzidos pelas bactérias que se acumulam na boca após a ingestão de alimentos. Esses ácidos podem causar erosão dentária e danificar o esmalte dos dentes, mas a saliva ajuda a prevenir esse processo.

2. Proteção contra bactérias: A saliva contém enzimas e anticorpos que ajudam a combater bactérias e prevenir infecções bucais, como cáries e gengivite. A saliva também ajuda a limpar as bactérias da boca e a prevenir a formação de placas dentárias.

3. Remoção de restos de alimentos: A saliva ajuda a remover os restos de alimentos da boca, o que ajuda a prevenir o acúmulo de bactérias e a formação de placas dentárias. A saliva também ajuda a lubrificar a boca e a facilitar a deglutição.

4. Estimulação da remineralização: A saliva contém minerais, como cálcio e fosfato, que ajudam a fortalecer os dentes e a prevenir a desmineralização do esmalte dentário. A saliva também ajuda a estimular a remineralização dos dentes após a ingestão de alimentos.

5. Manutenção do pH da boca: A saliva ajuda a manter o pH da boca em um nível saudável, o que ajuda a prevenir o crescimento excessivo de bactérias e a formação de cáries.

Você sabe quanta saliva produz por dia?

A produção diária normal de saliva para um adulto, varia entre 0,5 e 1,5 litros. Se usarmos um valor médio de um litro por dia de produção de saliva, isso significa que sua produção salivar encherá uma banheira quente de 300 galões para quatro pessoas com saliva a cada 3,1 anos! Isso é muita produção de saliva para três pequenas glândulas salivares maiores e muitas centenas de glândulas salivares menores.

Como manter a saliva saudável?

• Caso seja fumante ou consumidor de produtos com tabaco, pense em parar com esses hábitos nocivos.

• Limite a ingestão de álcool e não use drogas recreativas.

• Monitore de perto quaisquer condições de saúde, como diabetes.

• Evite alimentos com condimentos ou muito salgados podem causar dor em uma boca seca;

• Avise seu dentista se um medicamento prescrito provocar secura em sua boca.

• Converse com seu médico sobre soluções para ronco ou respiração pela boca durante à noite.

• Mantenha uma boa rotina de higiene bucal para reduzir as bactérias na boca.

• Consulte o seu dentista sempre que tiver sinais de infecção na boca ou glândulas salivares inchadas.

• Hidrate-se bebendo muita água ao longo do dia.

“A saliva tem um papel importante na qualidade de vida dos pacientes. Os profissionais de odontologia precisam estar atentos aos problemas que surgem quando há uma superprodução ou subprodução de saliva, e também uma alteração em sua qualidade. Esse conhecimento possibilita o diagnóstico precoce, o tratamento e, se possível, a prevenção de problemas”, finaliza Bruna Conde.