Divulgação/Assessoria de Imprensa

Conviver com plantas dentro de casa é uma alternativa leve e elegante de trazer um pouco da natureza para o lar e o dia a dia. Muito comum entre os brasileiros, a prática de cultivar espécies no conforto de casa é divertida, relaxante e traz um aspecto aconchegante para qualquer ambiente, mas é preciso tomar os cuidados específicos para que as plantinhas continuem vivas e saudáveis depois de deixarem as floriculturas.

Para seguir florescendo mesmo em ambientes fechados, as espécies ornamentais precisam ter suas necessidades básicas atendidas, e não é difícil ouvir relatos de pessoas que decidiram incluir a convivência com plantas na rotina mas tem dificuldades em mantê-las vivas por períodos mais longos. “É comum que as pessoas não saibam muito bem o que fazer ao adquirir uma planta. Acabamos acreditando que só fornecer água já é suficiente, mas há muitos outros fatores envolvidos para que elas sigam fortes e vigorosas”, afirma Bruno José Esperança, diretor da Esalflores, maior rede de floriculturas do país.

A especialista elencou o 04 erros mais comuns de quem cultiva plantas em casa: