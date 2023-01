(Divulgação)

O verão brasileiro é caracterizado por dias quentes e significativo volume de chuva em diversas regiões. De acordo com o INMET (Instituto Nacional de Metereologia), a previsão é de que as chuvas fiquem próximas ou acima da média no Norte, Sudeste e Centro-Oeste do país. Se por um lado esse cenário é positivo para setores como o agrícola, por outro lado, pode ser preocupante para os proprietários de veículos, uma vez que aumenta o risco de enchentes e alagamentos, que podem afetar os carros.

Dessa forma, a Santander Auto recomenda aos motoristas cuidado redobrado para evitar danos ao veículo e garantir a segurança dos ocupantes do carro.

Confira cinco dicas:

Equipamentos: verifique sempre as condições das palhetas do para-brisa, desembaçadores dos vidros dianteiro e traseiro e condições mecânicas do veículo, em geral. Chuva: se estiver no trânsito, com chuva intensa e via parada, aguarde. De dentro do carro, verifique o nível da água e não tente seguir em frente, pois uma rua alagada pode encobrir buracos ou obras e ocasionar um grande problema ao veículo. Enchente: se o carro morrer na enchente, não dê partida. Nesse processo, há risco do carro aspirar água, danificando definitivamente o motor. Ar interno: em situação de enchente ou alagamento, desligue o ar do carro, pois há risco de entrar água na tomada de ar do motor. Seguro auto: lembre-se de fazer o seguro auto ou manter a renovação em dia. Nessas situações, contar com o suporte de uma seguradora é fundamental para que o motorista e o automóvel estejam amparados. O seguro auto da Santander Auto oferece cobertura para danos causados por catástrofes naturais, a partir do plano mais básico.

“Com as fortes chuvas de verão, quando o condutor perceber que uma via está ou ficará inundada, recomendamos que busque um caminho alternativo. Se não for possível, o melhor é parar e aguardar o nível da água baixar. Nos casos de enchente, também é indicado estacionar o veículo e procurar um lugar para se abrigar, evitando assim colocar em risco a própria vida e a integridade do bem”, explica Cintia Batistim, Gerente de Produto da Santander Auto.

Além do todas essas dicas, a Santander Auto reforça a importância de manter o carro revisado, para garantir o seu bom funcionamento, inclusive, em situações mais delicadas, como no período de chuvas. Para incentivar os segurados a realizar a manutenção preventiva, a Santander Auto faz, em parceria com a CAR 10, plataforma digital com mais de 10.000 oficinas, campanhas periódicas com desconto para a revisão completa do carro.

Seguro Auto x enchente

Com o seguro da Santander Auto, o cliente pode receber a indenização do veículo segurado caso sejam comprovados os danos decorrentes de submersão parcial ou total em água doce, proveniente de enchentes ou inundações. “Vale ressaltar que nosso seguro auto também prevê a garantia de indenização para os casos de veículos guardados em subsolo, danos decorrentes de raios e suas consequências, e danos provenientes de granizo”, finaliza Cintia Batistim.